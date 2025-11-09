Drška gore ili dolje? Kako se pravilno slaže pribor za jelo u perilici

Vječna rasprava koja se vodi u gotovo svakom kućanstvu je ona treba li pribor za jelo u perilicu slagati s drškama gore ili dolje? Naizgled banalno pitanje, ali kad ga postavite, svi imaju svoje mišljenje – i argumente.
Na jednoj strani stoje oni koji kažu da pribor treba staviti s drškama prema gore – jer tako imate bolju kontrolu pri pražnjenju i ne morate dirati "glavu" vilice ili žlice prljavim rukama.
Na drugoj strani su oni koji tvrde da je bolja opcija staviti drške prema dolje (što znači "glava" pribora okrenuta prema gore) jer tada "glava" vilice/žlice bolje izložena vodi/deterdžentu te se temeljitije opere.
A što kažu stručnjaci?
Lindsay Jones, brand menadžerica za perilice kod jednog velikog proizvođača, svojedobno je za časopis Food&Wine preporučila da drške vilica i žlica budu dolje u košarici za pribor, kako bi glavice bile bolje izložene vodnom mlazu.
Također napomenula je da noževe - zbog sigurnosti prilikom pražnjenja - treba staviti s oštricom prema dolje (što znači drška gore) kako ne bi došlo do ozljeda prilikom vađenja.
Ben Chapman, profesor i stručnjak za sigurnost hrane, objasnio je pak da je rizik od prijenosa patogena s ruke na "glavu" pribora prilikom pražnjenja vrlo mali — prvo morate imati patogen na ruci, zatim ga prenijeti na pribor, zatim on mora preživjeti do momenta dodira s hranom… sve u svemu, niz "ako-i" uvjeta. Niti jednu metodu nije proglasio boljom od druge, osim što je potvrdio da je vjerojatnost vrlo mala da ćete se razboljeti i prenijeti patogene hvatanjem čistog pribora za jelo.
Osim toga, bez obzira na to kako slažete pribor, pranje ruku i općenito higijena u kuhinji imaju puno veći utjecaj na sigurnost hrane nego to hoćete li dršku staviti gore ili dolje, prenosi Zadovoljna.hr.
Na kraju priče ovo su tri ključne činjenice:
- Pribor za jelo bit će učinkovitije očišćene ako dršku stavite prema dolje.
- Nožete ipak stavljajte s drškom prema gore kako biste izbjegli ozljede na na oštrim rubovima.
- Šanse za prijenos patogena na pribor za jelo kada ga uzimate za glavu male su, a bitnije je usredotočiti se na temeljito pranje ruku prije pražnjenja perilice posuđa nego na to kako ćete okrenuti pribor.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
