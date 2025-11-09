Drška gore ili dolje? Kako se pravilno slaže pribor za jelo u perilici

Ben Chapman, profesor i stručnjak za sigurnost hrane, objasnio je pak da je rizik od prijenosa patogena s ruke na "glavu" pribora prilikom pražnjenja vrlo mali — prvo morate imati patogen na ruci, zatim ga prenijeti na pribor, zatim on mora preživjeti do momenta dodira s hranom… sve u svemu, niz "ako-i" uvjeta. Niti jednu metodu nije proglasio boljom od druge, osim što je potvrdio da je vjerojatnost vrlo mala da ćete se razboljeti i prenijeti patogene hvatanjem čistog pribora za jelo.