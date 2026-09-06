nismo bili spremni
Klasici koje smo čitali prerano: Osam knjiga koje nakon tridesete dobivaju potpuno novo značenje
Neke knjige u školi činile su nam se dosadnima ili nerazumljivima. Problem možda nije bio u njima, nego u tome što ih jednostavno nismo bili spremni razumjeti.
Kada imamo 16 ili 17 godina, u romanima tražimo ljubav, avanturu, izdaju i velike drame. Nakon tridesete počinjemo primjećivati nešto sasvim drugo – novac, dugove, posao, brakove, klasne razlike, roditeljska očekivanja, usamljenost i posljedice odluka koje više nije moguće jednostavno poništiti.
Evo osam klasika koji s godinama čitatelju otkrivaju sasvim novo lice, piše Nova.rs.
"Preobražaj" – Franz Kafka
Kao tinejdžeri najviše pamtimo bizarnu ideju: Gregor Samsa jednog se jutra probudi pretvoren u golemo stvorenje nalik kukcu.
No odraslom čitatelju mnogo je strašniji jedan drugi detalj – Gregor se gotovo više brine zbog toga što će zakasniti na posao nego zbog vlastite transformacije.
On uzdržava obitelj i otplaćuje očev dug. Dok je koristan, ima svoje mjesto u obitelji. Kada više ne može raditi, postaje teret.
Zato „Preobražaj“ nakon tridesete više nije samo čudna priča o čovjeku koji se pretvorio u kukca. Postaje bolno prepoznatljiva priča o tome što se događa kada vlastitu vrijednost počnemo mjeriti isključivo svojom korisnošću.
"Ponos i predrasude" – Jane Austen
U mladosti ga najlakše doživimo kao romantičnu priču o Elizabeth Bennet i gospodinu Darcyju.
Kasnije postaje jasno da je roman u velikoj mjeri i priča o novcu, nasljedstvu i ekonomskoj sigurnosti žena.
Obitelj Bennet ne može jednostavno prenijeti imanje na svojih pet kćeri. Zato majčina očajnička želja da ih uda više ne djeluje samo smiješno – iza nje stoji stvaran strah od njihove budućnosti.
Još je zanimljivija Charlotte Lucas, koja pristaje na brak s gospodinom Collinsom. Kao mladi je lako osuđujemo. Kao odrasli bolje razumijemo njezinu računicu: u svijetu u kojem žena teško može sama osigurati financijsku neovisnost, brak je često bio pitanje egzistencije, a ne samo ljubavi.
"Orkanski visovi" – Emily Brontë
Kao mladi lako romantiziramo Catherine i Heathcliffa i njihovu burnu, gotovo opsesivnu povezanost.
No odraslom čitatelju postaje mnogo teže njihovu vezu nazvati velikom ljubavnom pričom. U romanu ima obilje ljubavi, ali i osvete, posesivnosti, poniženja, klasnih razlika i nasilja.
S godinama lakše razlikujemo intenzitet osjećaja od kvalitete odnosa.
To što je neka ljubav snažna ne znači nužno da je zdrava – i upravo je to jedna od najmodernijih poruka ovog romana.
"Gospođa Bovary" – Gustave Flaubert
U mladosti Emu Bovary možemo vidjeti kao ženu koja je uništila dobar život jer je željela previše.
No Ema zapravo ne želi samo drugog muškarca. Ona želi potpuno drugačiji život.
Romantični romani oblikovali su njezina očekivanja od ljubavi, dok luksuz, odjeća, društveni status i potrošnja postaju dio njezine slike o sreći. Problem je što tu sliku pokušava financirati novcem koji nema.
Nakon tridesete roman postaje neugodno aktualan: koliko smo zapravo nezadovoljni svojim životom, a koliko smo nezadovoljni zato što stvarnost ne izgleda poput života koji smo zamišljali?
"Ana Karenjina" – Lav Tolstoj
Ako roman pamtimo samo kao priču o udanoj Ani koja se zaljubljuje u Vronskog, vjerojatno smo ga čitali prerano.
Tolstoj kroz nekoliko brakova pokazuje koliko su ljubav, obitelj i svakodnevni život složeni. Tu su Ana i Vronski, ali i Doli i Stiva te Kiti i Levin.
S godinama počinjemo primjećivati i društvene dvostruke standarde. Muška nevjera prolazi mnogo lakše, dok Ana zbog svoje veze postaje gotovo društveno izopćena.
Roman zato više nije samo pitanje „koga treba voljeti“, već puno složenije pitanje: kako pomiriti ljubav, slobodu, odgovornost i posljedice vlastitih odluka?
"Veliki Gatsby" – F. Scott Fitzgerald
Tulumi, luksuz, šampanjac, velika vila i nedostižna ljubav lako učine da „Veliki Gatsby“ u mladosti doživimo kao glamuroznu tragediju.
No njegov sjaj skriva mnogo mračniju priču.
Gatsby ima novac, ali nema ono što Tom i Daisy Buchanan imaju od rođenja – pripadnost određenoj društvenoj klasi. Sve što je izgradio pokušaj je da postane netko drugi i uđe u svijet kojem zapravo ne pripada.
A njegova najveća iluzija nije samo ljubav prema Daisy. On vjeruje da se prošlost može vratiti.
Nakon tridesete ta ideja posebno pogađa: novcem, uspjehom ili statusom ne možemo kupiti mogućnost da vratimo vrijeme.
"Zločin i kazna" – Fjodor Dostojevski
Kao mladi čitatelji možemo se najviše baviti Raskoljnikovljevom filozofskom idejom: smije li „izniman“ čovjek prijeći moralne granice?
Kasnije postaje zanimljivije ono što dolazi nakon zločina.
Raskoljnikov pokušava racionalizirati vlastiti postupak, ali njegova ga psiha neprestano sustiže. Dostojevski tako istražuje krivnju, moral, slobodu i posljedice odluka koje čovjek donosi.
Nakon tridesete pitanje više nije samo "Smijem li to učiniti?", nego mnogo neugodnije: "Mogu li živjeti sa sobom nakon što to učinim?"
"Mali princ" – Antoine de Saint-Exupéry
Možda je upravo ovaj naslov najbolji primjer knjige čije se značenje mijenja kako odrastamo.
Kao djeca razumijemo ružu, lisicu i čudne odrasle ljude koje Mali princ susreće na svom putovanju.
A onda odrastemo.
Počnemo mjeriti vrijeme, novac, rezultate i status. Imamo sve više obaveza i sve manje vremena za ono što nam je nekoć bilo važno.
Tek tada postaje jasnije da je „Mali princ“ mnogo više od dječje priče. To je knjiga o ljubavi, prijateljstvu, usamljenosti i gubitku – ali i upozorenje da tijekom odrastanja ne postanemo upravo oni odrasli kojima se priča pomalo ruga.
Knjiga je ista, ali čitatelj više nije
Veliki klasici nemaju samo jedno značenje koje treba pronaći. Njihova vrijednost upravo je u tome što ih možemo ponovno čitati i u njima otkriti nešto potpuno novo.
Sa 17 godina tražimo ljubav, pobunu i avanturu.
Nakon tridesete vidimo račune, dugove, brakove, posao, roditelje koji stare, propuštene prilike i posljedice životnih odluka.
Knjiga je ostala ista. Promijenili smo se mi.
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