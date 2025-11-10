Oglas

na UNESCO-ovom popisu

Nijemci misle da je njihov kruh najbolji na svijetu: Evo zašto bi mogli biti u pravu

N1 Hrvatska
10. stu. 2025. 22:53
Nijemci imaju više vrsta kruha nego većina drugih zemalja. Prema registru kruha Njemačkog instituta za kruh, u zemlji je službeno priznato više od 3.200 vrsta kruha. Njemačka kultura kruha službeno je uvrštena na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine 2015. godine.

Izreka “prodaje se kao narezani kruh” njemačka je poslovica koja opisuje proizvode koji se brzo prodaju.

Povijest u pećnici

Jedan od razloga za golemu raznolikost krušnih proizvoda u Njemačkoj leži u njezinoj rascjepkanoj povijesti sve do 19. stoljeća.

Do tada je ono što danas poznajemo kao Njemačku činilo stotine malih vojvodstava i kraljevstava, svako sa svojom posebnom kulturom, dijalektom — i vlastitim kruhom.

Tome se u srednjem vijeku pridružio i niz uspješnih, rastućih trgovačkih gradova, koji su nastojali privući trgovce i nove doseljenike — neki od njih upravo izvanrednim pekarskim proizvodima.

Njemačka nema toliko sunčanih dana kao južna Francuska ili Italija, a mnogi dijelovi zemlje nisu pogodni za uzgoj pšenice, pa su se žitarice poput raži i pira pokazale uspješnijima. Od njih su se počeli praviti kruhovi koji se i danas rado jedu. Pšenični kruhovi, pak, zadržali su se u južnim gradovima poput Münchena i Stuttgarta.

Glavni razlog obilja kruha bio je praktičan: seljacima, trgovcima i vojvodama bilo je potrebno nešto hranjivo što će ih grijati tijekom često hladnih i kišnih dana. Zbog toga Nijemci i danas uglavnom jedu raženi, pirov i pšenični kruh s kiselim tijestom, bogat žitaricama i sjemenkama, piše CNN.

Njemački kruh je težak i zasitan.

Ta snažna tradicija nikada se nije proširila na ostatak Europe. Godine 1792. Johann Wolfgang von Goethe zapisao je da je, tijekom vojne kampanje u Francuskoj, ponudio dvojici zarobljenih Francuza komad svog tamnog raženog kruha — a oni su, čim su ga vidjeli, pobjegli natrag u svoje redove.

Pravila kruha

Danas, dok u drugim zemljama kamioni s hranom poslužuju takose i hamburgere za ručak, Njemačka ostaje vjerna svojim tradicionalnim pekarnicama, koje uvijek nude “belegte Brötchen” — peciva s različitim nadjevima, pravi njemački “fast food”.

Raznolikost pekarskih proizvoda može biti pomalo zbunjujuća kad se prvi put susretnete s njom: tu su seljački kruh, miješani kruh, kruh iz kamene peći, kruh sa suncokretovim sjemenkama, s bundevinim sjemenkama, kruh s pet vrsta sjemenki i mnogi drugi.

U Njemačkoj postoje standardi kvalitete i veličine kruha, a svake godine Njemački institut za kruh proglašava svoj “kruh godine”.

