Nijemci misle da je njihov kruh najbolji na svijetu: Evo zašto bi mogli biti u pravu

Njemačka nema toliko sunčanih dana kao južna Francuska ili Italija, a mnogi dijelovi zemlje nisu pogodni za uzgoj pšenice, pa su se žitarice poput raži i pira pokazale uspješnijima. Od njih su se počeli praviti kruhovi koji se i danas rado jedu. Pšenični kruhovi, pak, zadržali su se u južnim gradovima poput Münchena i Stuttgarta.