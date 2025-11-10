na UNESCO-ovom popisu
Nijemci misle da je njihov kruh najbolji na svijetu: Evo zašto bi mogli biti u pravu
Nijemci imaju više vrsta kruha nego većina drugih zemalja. Prema registru kruha Njemačkog instituta za kruh, u zemlji je službeno priznato više od 3.200 vrsta kruha. Njemačka kultura kruha službeno je uvrštena na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine 2015. godine.
Oglas
Izreka “prodaje se kao narezani kruh” njemačka je poslovica koja opisuje proizvode koji se brzo prodaju.
Povijest u pećnici
Jedan od razloga za golemu raznolikost krušnih proizvoda u Njemačkoj leži u njezinoj rascjepkanoj povijesti sve do 19. stoljeća.
Do tada je ono što danas poznajemo kao Njemačku činilo stotine malih vojvodstava i kraljevstava, svako sa svojom posebnom kulturom, dijalektom — i vlastitim kruhom.
Tome se u srednjem vijeku pridružio i niz uspješnih, rastućih trgovačkih gradova, koji su nastojali privući trgovce i nove doseljenike — neki od njih upravo izvanrednim pekarskim proizvodima.
Njemačka nema toliko sunčanih dana kao južna Francuska ili Italija, a mnogi dijelovi zemlje nisu pogodni za uzgoj pšenice, pa su se žitarice poput raži i pira pokazale uspješnijima. Od njih su se počeli praviti kruhovi koji se i danas rado jedu. Pšenični kruhovi, pak, zadržali su se u južnim gradovima poput Münchena i Stuttgarta.
Glavni razlog obilja kruha bio je praktičan: seljacima, trgovcima i vojvodama bilo je potrebno nešto hranjivo što će ih grijati tijekom često hladnih i kišnih dana. Zbog toga Nijemci i danas uglavnom jedu raženi, pirov i pšenični kruh s kiselim tijestom, bogat žitaricama i sjemenkama, piše CNN.
Njemački kruh je težak i zasitan.
Ta snažna tradicija nikada se nije proširila na ostatak Europe. Godine 1792. Johann Wolfgang von Goethe zapisao je da je, tijekom vojne kampanje u Francuskoj, ponudio dvojici zarobljenih Francuza komad svog tamnog raženog kruha — a oni su, čim su ga vidjeli, pobjegli natrag u svoje redove.
Pravila kruha
Danas, dok u drugim zemljama kamioni s hranom poslužuju takose i hamburgere za ručak, Njemačka ostaje vjerna svojim tradicionalnim pekarnicama, koje uvijek nude “belegte Brötchen” — peciva s različitim nadjevima, pravi njemački “fast food”.
Raznolikost pekarskih proizvoda može biti pomalo zbunjujuća kad se prvi put susretnete s njom: tu su seljački kruh, miješani kruh, kruh iz kamene peći, kruh sa suncokretovim sjemenkama, s bundevinim sjemenkama, kruh s pet vrsta sjemenki i mnogi drugi.
U Njemačkoj postoje standardi kvalitete i veličine kruha, a svake godine Njemački institut za kruh proglašava svoj “kruh godine”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas