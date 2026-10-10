Novi trag u potrazi za nestalim zrakoplovom Amelije Earhart

Gillespie međutim smatra da nova ekspedicija neće pronaći olupinu. Prema njegovoj teoriji, zrakoplov je nakon prisilnog slijetanja uglavnom ostao čitav, ali ga je more s vremenom odnijelo s koraljne zaravni, potopilo i razlomilo. Dva ranija pokušaja pronalaska olupine u okolnom moru, uključujući ekspediciju slavnog istraživača olupine Titanica Roberta Ballarda iz 2019., nisu uspjela.