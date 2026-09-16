Zove vas netko s nepoznatog broja? Ovo nikako ne biste trebali napraviti

Koliko takva prijevara može biti uvjerljiva pokazuje slučaj iz Sjeverne Rajne-Vestfalije koji je dokumentirao njemački javni servis SWR. Jedna je žena primila poziv muškarca čiji je glas zvučao potpuno poput njezina sina. Navodno joj je rekao da je izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginula žena te da mu treba novac za jamčevinu.