Budite oprezni!
Zove vas netko s nepoznatog broja? Ovo nikako ne biste trebali napraviti
Ako vas na mobitel nazove nepoznat broj, dobro razmislite prije nego što se javite. Kriminalci sve češće koriste nove tehnologije, uključujući umjetnu inteligenciju, kako bi telefonske prijevare učinili uvjerljivijima.
Mobitel zazvoni, na zaslonu se pojavi nepoznat broj, a nakon što se javite i kažete „Halo“ – s druge strane nema odgovora. Iako takav poziv može izgledati bezazleno, riječ je često o takozvanom robo-pozivu, koji može biti prvi korak prema pokušaju prijevare.
Zašto kriminalci upućuju robo-pozive?
Prema platformi za provjeru činjenica Mimikama, iza takvih poziva najčešće stoje automatizirani sustavi koji nasumično ili sustavno pozivaju velik broj telefonskih brojeva, prenosi Fenix Magazin.
Cilj nije nužno razgovor. Kriminalcima može biti dovoljno utvrditi da je određeni broj aktivan i da se osoba na njega javlja. Ako osoba potom uzvrati poziv, može završiti i u skupoj telefonskoj zamci.
Robo-pozivi mogu biti povezani i s pokušajima krađe podataka putem SMS poruka ili lažnih poruka i poveznica.
Umjetna inteligencija dodatno povećava opasnost
Jedan od novijih rizika povezan je s umjetnom inteligencijom. Glas osobe koja se javila na poziv može biti iskorišten za izradu vrlo uvjerljive kopije glasa.
Takva tehnologija kriminalcima omogućuje takozvani voice phishing, odnosno telefonsku prijevaru u kojoj se prevaranti pokušavaju predstaviti kao član obitelji, prijatelj ili druga poznata osoba.
Koliko takva prijevara može biti uvjerljiva pokazuje slučaj iz Sjeverne Rajne-Vestfalije koji je dokumentirao njemački javni servis SWR. Jedna je žena primila poziv muškarca čiji je glas zvučao potpuno poput njezina sina. Navodno joj je rekao da je izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginula žena te da mu treba novac za jamčevinu.
Problem je bio u tome što se njezin sin u tom trenutku nalazio kod kuće. Sumnja se da su prevaranti koristili umjetno stvoren ili klonirani glas.
Prevaranti mogu lažirati i broj pozivatelja
Kriminalci se pritom služe i takozvanim spoofingom. Na zaslonu mobitela tada može izgledati kao da poziv dolazi iz banke, štedionice ili neke druge poznate i pouzdane institucije, iako zapravo nije tako.
Postavlja se pitanje kako prevaranti uopće dolaze do tolikog broja telefonskih brojeva.
Stručnjaci upozoravaju da se brojevi mogu automatski generirati i pozivati jedan za drugim. Osim toga, kriminalci mogu koristiti podatke koji su procurili u hakerskim napadima, prodane baze podataka iz nagradnih igara ili podatke javno dostupne na društvenim mrežama.
Kako se zaštititi od telefonskih prevara?
Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih pravila:
- Ako se nakon javljanja nitko ne oglasi ili se uključi automatizirana poruka, odmah prekinite poziv.
- Na pitanja poput „Čujete li me?“ nemojte automatski odgovarati s „Da“.
- Telefonom nemojte davati osobne podatke. Ozbiljne institucije ne bi trebale tražiti osjetljive podatke na takav način.
- Ne uzvraćajte pozive nepoznatim brojevima, osobito ako je poziv odmah prekinut.
- Na mobitelu uključite zaštitu od neželjenih poziva.
Dodatno mogu pomoći aplikacije koje prepoznaju i blokiraju neželjene pozive, poput Truecallera, Hiye ili Clever Dialera.
Mimikama također preporučuje upis u njemačku Robinsonovu listu, koja služi za smanjenje neželjenih reklamnih poziva i kontakata te omogućuje da se telefonski broj ukloni iz određenih legalnih baza podataka za oglašavanje.
U vremenu kada umjetna inteligencija može vrlo uvjerljivo oponašati nečiji glas, oprez s nepoznatim pozivima postaje još važniji.
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