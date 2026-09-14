Može li umjetna inteligencija srušiti internet? "To bi bila jedna vrsta Armagedona"

"Ja sam te događaje vidio politički. To je politički pamflet, ja bih rekao, Darija Amodeija, koji zapravo nisu rijetki u tehno zajednici. Krivo sam rekao, oni su vrlo česti u tehno zajednici. Iz tehno zajednice gotovo tjedno dolaze manifesti, i to iz vrhova tehno zajednice, manifesti, otvorena pisma koja zajedno potpisuju, statementi, misije se objavljuju, misije se reformuliraju i to se predstavlja kao nekakva revolucionarna promjena, razna upozorenja na blogovima, na Twitterima i sličnim mjestima", rekao je Ivanković.