Ova tri električna uređaja nikada ne biste trebali isključivati iz struje

Jedan od uređaja kod kojih se preporučuje oprez je pisač. Kada se pravilno isključuje pomoću tipke za uključivanje, pisač završava svoj radni proces i priprema se za stanje mirovanja. Međutim, ako se izravno isključi iz struje, taj se proces naglo prekida, što može dovesti do nepotrebnog trošenja tinte i ponovnog pokretanja sustava kao da uređaj dugo nije bio korišten, piše klix.ba.