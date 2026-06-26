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Ova tri električna uređaja nikada ne biste trebali isključivati iz struje
Iako se mnogima čini praktičnim jednostavno isključiti električne uređaje iz struje kada ih ne koriste, kod pojedinih uređaja takva navika može izazvati neželjene posljedice i utjecati na njihov rad i trajnost.
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Jedan od uređaja kod kojih se preporučuje oprez je pisač. Kada se pravilno isključuje pomoću tipke za uključivanje, pisač završava svoj radni proces i priprema se za stanje mirovanja. Međutim, ako se izravno isključi iz struje, taj se proces naglo prekida, što može dovesti do nepotrebnog trošenja tinte i ponovnog pokretanja sustava kao da uređaj dugo nije bio korišten, piše klix.ba.
Slična je situacija i s internetskim usmjerivačima (routerima). U modernim kućanstvima oni često povezuju više uređaja i usluga, uključujući pametne sustave i telefonske linije. Njihovo isključivanje iz struje može uzrokovati probleme pri ponovnom uspostavljanju mreže, osobito ako su na njih povezani dodatni uređaji.
Treća skupina uređaja su moderni OLED televizori, koji koriste napredne procese osvježavanja piksela kako bi očuvali kvalitetu slike. Naglo isključivanje iz napajanja može prekinuti te procese, što dugoročno može utjecati na prikaz i performanse zaslona.
Stručnjaci također savjetuju da se uređaji uvijek isključuju na propisan način, pomoću tipke za uključivanje, a ne izravnim izvlačenjem utikača iz utičnice, kako bi se izbjegla moguća oštećenja i produljio njihov vijek trajanja.
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