Gužve i zastoji
Nesreća na A1 kod Zagreba stvorila kilometarske kolone
Na autocesti A1, između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko, došlo je do prometne nesreće zbog čega se stvaraju velike gužve.
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Nesreća se dogodila na 10. kilometru u smjeru Zagreba, a HAK javlja da se vozi jednim trakom u koloni od oko devet kilometara.
Pred naplatama Demerje i Lučko u oba smjera nema dužih čekanja, a između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje.
Inače, pojačan je promet na svim važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima.
Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, osobito na autocestama na prilazima naplatnim postajama, tunelima te u zonama odmorišta.
U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije 323 Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun Tovarnele.
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