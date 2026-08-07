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Gužve i zastoji

Nesreća na A1 kod Zagreba stvorila kilometarske kolone

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N1 Info
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07. kol. 2026. 16:09
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01.08.2026., Zagreb - Guzve i povremeni zastoj na naplatnim kucicama Lucko prema i iz smjera mora. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Na autocesti A1, između čvora Donja Zdenčina i naplate Lučko, došlo je do prometne nesreće zbog čega se stvaraju velike gužve.

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Nesreća se dogodila na 10. kilometru u smjeru Zagreba, a HAK javlja da se vozi jednim trakom u koloni od oko devet kilometara.

Pred naplatama Demerje i Lučko u oba smjera nema dužih čekanja, a između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje.

Inače, pojačan je promet na svim važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima.

Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, osobito na autocestama na prilazima naplatnim postajama, tunelima te u zonama odmorišta.

U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije 323 Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun Tovarnele.

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