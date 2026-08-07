Bušić iz "Gospić je naš dom": Vrijeme radi protiv nas, sanacija mora krenuti odmah!

"Nalaz govori zapravo da je došlo do potpunog onečišćenja tla na samom odlagalištu, i još dodatno u krugu od 50 metara, da je uništena bioraznolikost na tom dijelu, a nažalost došlo je i do procjeđivanja opasnih elemenata mikroplastike u podzemne vode, što znači da je došlo zapravo do puknuća krškog tla, i sada, nažalost, te opasne tvari kroz krške krvotoke pronalaze svoj put. Mi nikad ne znamo kada jednom zagađenje dođe do podzemnih voda, do krškog tla, gdje će ono završiti", navodi Bušić.