Ovog mirisa teško da se sjećate čak i ako ste rođeni u Jugoslaviji, a bio je toliko popularan.
Ako ste odrastali u bivšoj Jugoslaviji, velika je vjerojatnost da ste ga osjetili na nekom muškarcu u svom okruženju – bilo da je to bio otac, stariji brat, susjed ili prva simpatija. Ronhill je bila linija muških kolonjskih i after shave proizvoda koju je proizvodila slovenska kompanija Krka, i za mnoge je bio sinonim za svakodnevnu mušku njegu, prenosi City Magazine.
Najpoznatiji među njima bio je Ronhill Red – svjež i začinski miris koji je zbog svoje projiciranosti i dugotrajnosti brzo osvojio muškarce širom Jugoslavije. Inspiriran klasičnim parfemom Monsieur Rochas, ovaj miris bio je elegantan, ali ipak pristupačan – i u tome je ležala tajna njegove popularnosti.
Pored varijante Red, postojali su i Ronhill Black i Ronhill Brown. Black je bio inspiriran parfemom Jacomo de Jacomo, dok je Brown mirisao na Aramis Tuscany. Kasnije se pojavio i Ronhill Silver, modernija verzija s notama nalik Davidoff Cool Wateru, dok je za dame postojala i linija Ronhill Lady, s popularnim parfemom Ronhill Lady Fatal.
Ali Ronhill nije bio samo parfem – bio je dio svakodnevnog rituala. Njegova dostupnost, kvaliteta i prepoznatljiv miris učinili su ga gotovo nezaobilaznim.
Dok je Pino Silvestre bio više "inozemni klasik", koji miriše na borove iz auta, Ronhill je bio domaći brend koji je muškarcima davao osjećaj stila i sofisticiranosti, a ženama – sigurnost da će miris biti poznat i ugodan. Za mnoge, Ronhill i danas ostaje miris nostalgije – i danas se može pronaći poneka bočica na stranicama za prodaju, a cijena mu ide od oko 15 eura pa naviše.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
