Ako ste odrastali u bivšoj Jugoslaviji, velika je vjerojatnost da ste ga osjetili na nekom muškarcu u svom okruženju – bilo da je to bio otac, stariji brat, susjed ili prva simpatija. Ronhill je bila linija muških kolonjskih i after shave proizvoda koju je proizvodila slovenska kompanija Krka, i za mnoge je bio sinonim za svakodnevnu mušku njegu, prenosi City Magazine.