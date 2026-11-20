nove projekcije
Povijesni preokret: Islam bi do 2035. mogao postati najbrojnija religija na svijetu
Ako se sadašnji trendovi nastave, do 2070. godine u svijetu bi moglo živjeti više od 3,6 milijardi muslimana i nešto manje od tri milijarde kršćana.
Prema detaljnim projekcijama koje je u srijedu objavio američki Pew Research Center, očekuje se da će islam do 2035. godine prestići kršćanstvo i postati najbrojnija religija na svijetu. Pew Research Center, koji već 25 godina objavljuje relevantna izvješća o vjerskoj demografiji, naveo je da broj pripadnika i islama i kršćanstva raste, ali da islam bilježi znatno brži rast. Jedan od ključnih razloga, prema istraživanju, jest to što muslimani u prosjeku imaju više djece od pripadnika drugih velikih vjerskih skupina, prenosi AP.
"Razlog su djeca", rekao je Conrad Hackett, viši demograf Pew Research Centera, objašnjavajući da su prelazak na drugu vjeru i drugi oblici promjene vjerskog identiteta znatno manje važni čimbenici od stope fertiliteta.
Prema podacima Pew Research Centera, u razdoblju od 2020. do 2025. godine stopa fertiliteta među muslimankama iznosila je 3,1 dijete po ženi, dok je među kršćankama iznosila 2,5 djece. Prosječna stopa fertiliteta među svim ostalim ženama bila je 1,6, što je ispod razine od 2,1 djeteta po ženi, koja se smatra potrebnom za jednostavnu obnovu stanovništva.
Prema najnovijim procjenama Pew Research Centera, 2020. godine u svijetu je živjelo 2,27 milijardi kršćana i 2,02 milijarde muslimana. Nove projekcije predviđaju da će do 2035. godine broj muslimana dosegnuti 2,57 milijardi, a broj kršćana 2,52 milijarde.
Ako se sadašnji trendovi nastave, do 2070. godine u svijetu bi moglo živjeti više od 3,6 milijardi muslimana i nešto manje od tri milijarde kršćana.
Ove su procjene dio opsežnijeg istraživanja Pew Research Centera koje analizira kako bi se broj pripadnika najvećih vjerskih skupina mogao mijenjati između 2020. i 2070. godine. Projekcije uzimaju u obzir postojeće razlike u dobnoj strukturi, stopama fertiliteta, promjenama vjerske pripadnosti i migracijskim obrascima.
Među brojnim zanimljivim zaključcima ističe se predviđanje da Sjedinjene Američke Države u sljedećih 40 godina više neće imati kršćansku većinu.
Prema podacima Pew Research Centera, kršćani trenutačno čine 62 posto odraslog stanovništva SAD-a, a njihov bi udio do 2065. godine trebao pasti ispod 50 posto.
U susjednoj Kanadi očekuje se da će udio kršćana pasti ispod 50 posto već do 2030. godine.
U objema zemljama jedan od važnih razloga smanjenja udjela kršćana istodobni je porast broja osoba koje se ne izjašnjavaju kao pripadnici bilo koje religije.
Prema projekcijama, do 2070. godine takve bi osobe mogle činiti 41 posto stanovništva SAD-a, dok bi u Kanadi njihov broj mogao premašiti broj kršćana.
Očekuje se da će broj muslimana i kršćana pratiti rast svjetskog stanovništva
Prema Pew Research Centeru, svjetsko stanovništvo trebalo bi porasti za 29 posto između 2020. i 2070. godine.
Među analiziranim vjerskim skupinama, jedino se za muslimane i kršćane očekuje rast koji će pratiti ili nadmašiti rast ukupnog stanovništva. Broj kršćana trebao bi porasti za 30 posto, a broj muslimana za čak 80 posto.
Iako se očekuje da će broj hindusa i židova rasti u apsolutnim brojkama, njihov bi se udio u ukupnom svjetskom stanovništvu trebao smanjiti.
Pew predviđa da će se broj budista smanjiti, kao i njihov udio u svjetskom stanovništvu, djelomično zbog očekivanog pada ukupnog broja stanovnika Kine, Južne Koreje i Japana.
Tijekom sljedećih desetljeća najveći dio rasta svjetskog stanovništva očekuje se u Africi, osobito u podsaharskoj Africi, gdje većinu stanovništva čine kršćani i muslimani.
Visoke stope fertiliteta i produljenje očekivanog životnog vijeka u toj regiji pridonijet će povećanju ukupnog broja pripadnika obiju religija, predviđa Pew.
Do 2070. godine više od polovice svih kršćana na svijetu živjet će u podsaharskoj Africi, a Demokratska Republika Kongo prestići će Sjedinjene Američke Države kao zemlja s najvećim brojem kršćana. Njihov bi se broj u Kongu trebao više nego utrostručiti i dosegnuti 299 milijuna.
U ostalim velikim svjetskim regijama očekuje se umjereniji rast stanovništva ili čak njegov pad.
Primjerice, prema Pew Research Centeru, broj stanovnika Europe do 2070. godine smanjit će se za 17 posto, dok će broj kršćana pasti za trećinu, s 505 milijuna na 324 milijuna.
U istom razdoblju udio muslimana u europskom stanovništvu trebao bi porasti sa šest na 13 posto.
U SAD-u Pew predviđa smanjenje broja kršćana s približno 217 milijuna u 2020. na oko 174 milijuna u 2070. godini.
Nekoliko tradicionalnih protestantskih denominacija u SAD-u već se godinama suočava s padom broja članova.
Međutim, Jeffrey Brodd, profesor religijskih studija na Kalifornijskom državnom sveučilištu u Sacramentu, smatra da je moguć oporavak nakon pobjeda nekoliko demokrata na ovogodišnjim izborima za Kongres. Riječ je o političarima aktivnima u umjerenim i liberalnim protestantskim denominacijama.
Stope fertiliteta ključan su čimbenik
Prema procjenama Pew Research Centera, muslimanke su u razdoblju od 2020. do 2025. godine rodile više djece nego žene bilo koje druge vjerske skupine.
Muslimanskim majkama rodilo se približno 252 milijuna djece, dok su kršćanske majke rodile oko 208 milijuna djece.
Muslimani su jedina velika vjerska skupina za koju se očekuje povećanje broja rođene djece u nadolazećim desetljećima.
Za ostale vjerske skupine predviđa se stagnacija broja rođenih ili njegov postupni pad.
Ako se sadašnji trendovi nastave, Pakistan će do 2070. godine imati najveći broj muslimana na svijetu, a slijedit će ga Indija, Nigerija i Indonezija, koja trenutačno ima najveću muslimansku populaciju.
Gina Zurlo, viša istraživačica na Harvard Divinity Schoolu, specijalizirana za vjersku demografiju, istaknula je da su odnosi između kršćana i muslimana "iznimno važni" u svjetlu demografskih promjena.
"Teorija 'sukoba civilizacija' i dalje je snažno prisutna u nekim vjerskim zajednicama, a s obje strane postoji mnogo nerazumijevanja obiju religija", izjavila je u odgovoru poslanom elektroničkom poštom.
"Mnogi kršćani nisu zadovoljni činjenicom da će islam postati najbrojnija religija na svijetu, što izaziva dodatnu zabrinutost", dodala je.
"Nadam se da će ljudi tražiti prilike za bolje međureligijsko obrazovanje. Osobni kontakt je važan. Kada ljudi razviju osobne odnose s pripadnicima drugih religija, to im pomaže da u drugima prepoznaju ljudsku dimenziju, što može donijeti pozitivne rezultate", istaknula je Zurlo.
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