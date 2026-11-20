Prema detaljnim projekcijama koje je u srijedu objavio američki Pew Research Center, očekuje se da će islam do 2035. godine prestići kršćanstvo i postati najbrojnija religija na svijetu. Pew Research Center, koji već 25 godina objavljuje relevantna izvješća o vjerskoj demografiji, naveo je da broj pripadnika i islama i kršćanstva raste, ali da islam bilježi znatno brži rast. Jedan od ključnih razloga, prema istraživanju, jest to što muslimani u prosjeku imaju više djece od pripadnika drugih velikih vjerskih skupina, prenosi AP.