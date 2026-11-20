Ministrica je u priopćenju u petak prozvala Kekin zbog kritika psihijatrijske skrbi nakon smrti Periša u Klinici Sveti Ivan, ocijenivši da Kekin taj tragičan slučaj koristi za političke obračune i stvaranje dojma da hrvatska psihijatrija ne funkcionira. "Ako kolegica Kekin želi konkretno pomoći, pozivam gradonačelnika Tomislava Tomaševića da je predloži za predsjednicu Upravnog vijeća bolnice Sveti Ivan, a nju da tu odgovornost prihvati”, poručila je Hrstić, dodavši da bi to bila prilika da Kekin svoje stručno znanje i političke prijedloge pretoči u konkretne rezultate.