Klinika za psihijatriju
Tomašević odgovorio Hrstić i otkrio što slijedi u Jankomiru: "Uskoro ćemo objaviti"
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u petak da će Grad uskoro objaviti prijedlog novih članova Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, nakon što su ostavke podnijeli dosadašnji predsjednik i članovi koje je imenovao Grad, a nakon smrti Kristiana Josipa Periša u toj klinici.
"Očekujem da to bude vrlo skoro", rekao je Tomašević novinarima, dodavši da Grad dovršava prijedlog novih članova UV-a, vodeći računa o tome da budu zastupljeni različiti aspekti struke i iskustva potrebni u sadašnjoj situaciji u klinici. Očekuje i da će Vlada imenovati jednog člana, nakon što je ostavku podnio i njezin predstavnik u Upravnom vijeću Boris Zdilar.
Na novinarsko pitanje zašto novi članovi već nisu imenovani i je li točno da nitko ne želi preuzeti te funkcije, gradonačelnik je ponovio da se prijedlog kompletira i da će imena biti objavljena vrlo skoro.
Upitan hoće li uvažiti prijedlog ministrice zdravstva Irene Hrstić da Ivanu Kekin (Možemo!) predloži za predsjednicu Upravnog vijeća bolnice, Tomašević je rekao da na njezino priopćenje neće odgovarati jer ga smatra političkom provokacijom.
Ministrica je u priopćenju u petak prozvala Kekin zbog kritika psihijatrijske skrbi nakon smrti Periša u Klinici Sveti Ivan, ocijenivši da Kekin taj tragičan slučaj koristi za političke obračune i stvaranje dojma da hrvatska psihijatrija ne funkcionira. "Ako kolegica Kekin želi konkretno pomoći, pozivam gradonačelnika Tomislava Tomaševića da je predloži za predsjednicu Upravnog vijeća bolnice Sveti Ivan, a nju da tu odgovornost prihvati”, poručila je Hrstić, dodavši da bi to bila prilika da Kekin svoje stručno znanje i političke prijedloge pretoči u konkretne rezultate.
"Mislim da nije ni mjesto ni vrijeme za političke provokacije nego za rješavanje problema koji su se očito nagomilali u sustavu", komentirao je Tomašević pozivajući se na izvješće Odbora Vijeća Europe i izvješća pučke pravobraniteljice.
Istaknuo je da je Grad spreman surađivati s Ministarstvom zdravstva i drugim nadležnim institucijama u rješavanju problema u psihijatrijskim ustanovama.
Nadležnosti jasno razgraničene zakonom
Govoreći o odgovornosti Grada kao osnivača Klinike, Tomašević je ustvrdio da su zakonom jasno razgraničene nadležnosti. Grad nadzire poslovanje zdravstvene ustanove, dok zdravstveni nadzor provodi inspekcija Ministarstva zdravstva, a stručni nadzor Hrvatska liječnička komora.
Pojasnio je da Upravno vijeće, koje čine predstavnici Grada i Vlade, imenuje ravnatelja bez suglasnosti gradonačelnika. Podsjetio je da su ostavke podnijeli svih pet članova Upravnog vijeća, kao i bivša ravnateljica klinike Majda Grah.
Tomašević je rekao i da se u utorak kratko sastao s novom v.d. ravnateljice Lidijom Hrastić Novak, te da očekuje utvrđivanje pojedinačne odgovornost i odgovarajuće radno-pravne sankcije usporedo s kaznenom istragom.
"Četiri nova otkaza za četiri osobe koje su uhićene ovaj tjedan su isto tako u procesu", podsjetio je Tomašević.
Upitan hoće li sankcije obuhvatiti i bivšu ravnateljicu Grah, odgovorio je da će ih snositi ako se utvrdi njezina odgovornost, te da zasad nema informacija ni indicija o njezinoj kaznenoj odgovornosti. Kaznena odgovornost zasad se, prema njegovim riječima, dovodi u vezu s osam osoba.
"Međutim, hoće li se to širiti, vidjet ćemo", poručio je Tomašević.
Odbacio je i tvrdnje da pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo Lora Vidović ne obavlja svoje dužnosti. Rekao je da je u petak bila na protokolu u Gradskoj skupštini te da je Kliniku Sveti Ivan posjetila dva puta otkako je otkriven tragični slučaj.
Tomašević je ponovno naglasio da zdravstvena inspekcija nije u nadležnosti Gradskog ureda za zdravstvo, nego Ministarstva zdravstva.
Dodao je da javni zdravstveni sustav ne definira grad i niti županija, već država "do te mjere da čak neke bolnice kojima je grad bio osnivač je država preuzela".
"Do te mjere upravlja da resorni ministar zdravstva može smijeniti bilo kojeg ravnatelja, uključujući i bolnice kojima osnivač nije država i ima predstavnika u upravnom vijeću bilo koje bolnice, financiranje bolnica ide kroz HZZO, za bilo koje zapošljavanje u bolnici suglasnost mora dati ministar ili ministrica zdravstva, a zdravstveni nadzor ide isključivo preko inspekcije koja je u Ministarstvu zdravstva", rekao je Tomašević.
Kazao je i kako vjeruje da će se pročelnica Vidović pridružiti ministrici Hrstić u posjetu Klinici, najavljen za ponedjeljak.
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