Kako prepoznati nisku emocionalnu inteligenciju kod partnera

Emocionalna inteligencija predstavlja sposobnost prepoznavanja, izražavanja i razumijevanja vlastitih emocija, ali i emocionalnih stanja drugih ljudi.
U kontekstu ljubavnih odnosa, emocionalna inteligencija ima ključnu ulogu. Partneri koji je posjeduju znaju pružiti podršku, graditi povjerenje i njegovati kvalitetnu intimnost. Međutim, kako prepoznati da vašem partneru možda nedostaje ta važna osobina?
Prema Lisi Lawless, kliničkoj psihoterapeutkinji i izvršnoj direktorici tvrtke Holistic Wisdom, piše Klix, postoje jasni znakovi niske emocionalne inteligencije:
Ne prepoznaje i ne prihvaća vaše emocije
Ako vaš partner ne reagira na vaša emocionalna stanja ili ih ignorira, to može upućivati na nisku razinu empatije. Osobe s ovakvim obrascem ponašanja često nisu sposobne „staviti se u tuđu kožu“, što je temelj emocionalne inteligencije.
Nema kontrolu nad svojim reakcijama
Emocionalna samoregulacija razvija se tijekom odrastanja. Ako partner burno reagira i na manje izazove, riječ je o nedostatku kontrole emocija – osobini koja je karakteristična za nisku emocionalnu inteligenciju.
Često je bezosjećajan
Nedostatak takta i neprikladni komentari u društvu mogu upućivati na nedovoljno razvijeno razumijevanje tuđih emocija. Ako vaš partner djeluje ravnodušno prema okolnostima ili ljudima, to je dodatni signal za uzbunu.
Ne sluša vas s pažnjom
Površno slušanje, često prekidanje dok govorite ili nedostatak interesa za ono što dijelite – sve su to ponašanja koja odražavaju manjak emocionalne uključenosti i poštovanja prema partneru.
Daje neprimjerene savjete
Jedna od čestih pogrešaka osoba s niskom emocionalnom inteligencijom jest fokusiranje na rješenja bez prethodnog razumijevanja emocija osobe koja se suočava s problemom. Umjesto da sasluša i pruži podršku, takav partner često nudi savjete koji mogu djelovati hladno ili neprimjereno.
Ne preuzima odgovornost za svoje postupke
Prebacivanje krivnje na druge upućuje na nesposobnost suočavanja s osjećajima krivnje i srama. Partner koji izbjegava odgovornost pokazuje poteškoće u emocionalnoj regulaciji i suočavanju s posljedicama vlastitih djela.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
