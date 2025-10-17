Oglas

VAŽNA OSOBINA

Kako prepoznati nisku emocionalnu inteligenciju kod partnera

author
N1 Info
|
17. lis. 2025. 14:33
Svađanje
Ilustracija / Unsplash

Emocionalna inteligencija predstavlja sposobnost prepoznavanja, izražavanja i razumijevanja vlastitih emocija, ali i emocionalnih stanja drugih ljudi.

Oglas

U kontekstu ljubavnih odnosa, emocionalna inteligencija ima ključnu ulogu. Partneri koji je posjeduju znaju pružiti podršku, graditi povjerenje i njegovati kvalitetnu intimnost. Međutim, kako prepoznati da vašem partneru možda nedostaje ta važna osobina?

Prema Lisi Lawless, kliničkoj psihoterapeutkinji i izvršnoj direktorici tvrtke Holistic Wisdom, piše Klix, postoje jasni znakovi niske emocionalne inteligencije:

Ne prepoznaje i ne prihvaća vaše emocije

Ako vaš partner ne reagira na vaša emocionalna stanja ili ih ignorira, to može upućivati na nisku razinu empatije. Osobe s ovakvim obrascem ponašanja često nisu sposobne „staviti se u tuđu kožu“, što je temelj emocionalne inteligencije.

Nema kontrolu nad svojim reakcijama

Emocionalna samoregulacija razvija se tijekom odrastanja. Ako partner burno reagira i na manje izazove, riječ je o nedostatku kontrole emocija – osobini koja je karakteristična za nisku emocionalnu inteligenciju.

Često je bezosjećajan

Nedostatak takta i neprikladni komentari u društvu mogu upućivati na nedovoljno razvijeno razumijevanje tuđih emocija. Ako vaš partner djeluje ravnodušno prema okolnostima ili ljudima, to je dodatni signal za uzbunu.

Ne sluša vas s pažnjom

Površno slušanje, često prekidanje dok govorite ili nedostatak interesa za ono što dijelite – sve su to ponašanja koja odražavaju manjak emocionalne uključenosti i poštovanja prema partneru.

Daje neprimjerene savjete

Jedna od čestih pogrešaka osoba s niskom emocionalnom inteligencijom jest fokusiranje na rješenja bez prethodnog razumijevanja emocija osobe koja se suočava s problemom. Umjesto da sasluša i pruži podršku, takav partner često nudi savjete koji mogu djelovati hladno ili neprimjereno.

Ne preuzima odgovornost za svoje postupke

Prebacivanje krivnje na druge upućuje na nesposobnost suočavanja s osjećajima krivnje i srama. Partner koji izbjegava odgovornost pokazuje poteškoće u emocionalnoj regulaciji i suočavanju s posljedicama vlastitih djela.

Teme
emocije emocionalna inteligencija partneri veza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ