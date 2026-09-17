Rat u Jemenu
VIDEO / Ansar Alah objavio snimku: "Srušili smo saudijski F-15"
U Jemenu je eskalirao dugo zamrznuti rat između Ansar Alaha, koji kontrolira glavni grad Sanu i većinu sjeverozapada države, te međunarodno priznate vlade koja je pod kontrolom Saudijske Arabije.
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Vojni glasnogovornik Ansar Alaha Jahja Sari izjavio je da su oborili saudijski borbeni zrakoplov F-15, a saudijski dužnosnici nisu odmah odgovorili na upite za komentar.
Vlada iz Sane objavila je i video snimku rušenja vojnog lovca američke proizvodnje, jednog od najslavnijih modela borbenih zrakoplova tzv. 4. generacije.
Sari je rekao da su Saudijci ovog tjedna izveli čak 450 zračnih napada na Jemen. Dužnosnici vlade koja kontrolira južni dio Jemena, a koju podupire Saudijska Arabija, priznali su da njihove snage i snage Saudijske Arabije izvode zračne napade na položaje Ansar Alaha, iako to Rijad nije potvrdio.
WATCH: Yemen's Houthis release footage claiming to show the shootdown and wreckage of a Saudi F-15 fighter jet in Marib province. pic.twitter.com/GCDX3gQv2C— Clash Report (@clashreport) September 16, 2026
Ansar Alah je tijekom proteklog tjedna izborio nekoliko velikih vojnih pobjeda nad prosaudijskim snagama, osvojivši velike količine teritorija uz obalu Crvenog mora. Saudijska Arabija uzvratila je zračnim udarima i poslala poziv upomoć prema SAD-u, koji se zasad ne želi direktno uključiti u sukob.
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