VIDEO / Ansar Alah objavio snimku: "Srušili smo saudijski F-15"

Sari je rekao da su Saudijci ovog tjedna izveli čak 450 zračnih napada na Jemen. Dužnosnici vlade koja kontrolira južni dio Jemena, a koju podupire Saudijska Arabija, priznali su da njihove snage i snage Saudijske Arabije izvode zračne napade na položaje Ansar Alaha, iako to Rijad nije potvrdio.