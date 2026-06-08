ukinuto upozorenje na tsunami
FOTO, VIDEO / Najmanje 15 mrtvih u potresu na Filipinima: Još se procjenjuje šteta i broj žrtava
Najmanje 15 osoba poginulo je u snažnom potresu magnitude 7,8 u ponedjeljak na jugu Filipina, a u tijeku su spasilačke operacije nakon što se urušilo nekoliko zgrada.
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Epicentar potresa bio je jugozapadno od Maasima u pokrajini Sarangani na južnom otoku Mindanau, objavio je Institut za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs). Potres se snažno osjetio i u gradu General Santosu, domu oko 70.000 stanovnika.
Poginulo je najmanje 15 ljudi, a više od 120 je ozlijeđeno na jugu Filipina, prema podacima civilne zaštite. Izdana su upozorenja na tsunami u dijelovima zemlje, ali su ukinuta nakon nekoliko sati.
Tri osobe poginule su u pokrajini Sarangani, a dvije u pokrajini Južni Cotabato, rekao je Rodrigo Sosmeña, šef regionalnog Ureda za civilnu obranu.
Nacionalna agencija za katastrofe priopćila je da su još tri osobe poginule u pokrajini Davao Occidental.
"Još se procjenjuje šteta i broj žrtava", rekao je Sosmeña novinarima. "U tijeku su spasilačke operacije. Postoje izvješća o ljudima zarobljenima u jednoj zgradi, u školi, ali još ne znamo točan broj", dodao je.
Potres se osjetio i u dijelovima Indonezije, posebno na otoku Sulawesi, a Japan je upozorio dijelove svoje pacifičke obale na moguće valove.
Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB— Noypi (@noypistuff) June 8, 2026
Filipinski Phivolcs objavio je da je u šest obalnih područja zabilježio valove do 1,4 metra i nastavlja pratiti situaciju unatoč ukidanju upozorenja na opasnost od cunamija.
U istočnim dijelovima Indonezije, Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku (BMKG) zabilježila je male valove cunamija na nekoliko mjernih postaja. Razina mora u tom području porasla je neznatno pa je također ukinuto upozorenje na tsunami.
BUILDING COLLAPSES IN GENSAN AFTER 7.8 EARTHQUAKE— NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026
LOOK: Structural damage is seen in General Santos after a severe 7.8-magnitude earthquake hit on Monday morning.
Power outages have been reported across the city, and multiple aftershocks continue to be recorded.
📷 PIA SarGen… pic.twitter.com/w4ryymAlWr
Prema videozapisima koji kruže društvenim mrežama nekoliko zgrada se urušilo ili se djelomično urušilo u filipinskoj regiji Mindanao.
Otkazana je nastava u školama i obustavljen rad vladinih i privatnih ureda.
Potres se dogodio prvog dana školske godine, tijekom ceremonija podizanja zastava u školama i vladinim uredima pa su mnogi učenici, učitelji i osoblje već bili izvan zgrada.
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