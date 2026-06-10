"Da međunarodne policijske agencije nisu zaplijenile Sky i Anom servere i dešifrirale te poruke, mi za većinu tih osoba možda nikad ne bismo ni saznali", kazao je za Radio Slobodna Europa (RSE) policijski istražitelj iz Sarajeva koji radi na dešifriranju tih poruka i koji je tražio da se ne otkriva njegov identitet.