komentirao situaciju
Ostojić komentirao uvredu Sandre Benčić HDZ-u: Bolje 'stoka', nego 'lipa' i 'radosti'
Nakon što je Sandra Benčić u utorak HDZ-ovcima rekla “Stoka”, odlazeći s Odbora za Ustav, Ranko Ostojić (SDP) se oglasio na svojoj društvenoj mreži.
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SDP-ov zastupnik je komentirao situaciju koja je digla novu buru na relaciji vladajući - oporba.
Ostojić je napisao samo jednu rečenicu:
"Bolje 'stoko' nego 'lipa' i radosti'”.
Objava je brzo prikupila više od tisuću lajkova i gotovo 400 komentara.
Sve je komentirala i saborska zastupnica Dalija Orešković
"A što oni misle da mi mislimo o njima? Da su državnici? Da su cvijeće?", zapitala se Orešković u objavi na Facebooku.
"Nije Sandra Benčić ni prva, ni jedina, ni zadnja kojoj je neka riječ s kojom se opisuje ono što HDZ radi Hrvatskoj, kliznula niz bradu", istaknula je, a HDZ-ovcima poručil kako ih smeta kad im oporba kaže što ih ide, a "u smeće ste pretvorili sve čega ste se dotakli".
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