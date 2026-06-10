Ostojić komentirao uvredu Sandre Benčić HDZ-u: Bolje 'stoka', nego 'lipa' i 'radosti'

"Nije Sandra Benčić ni prva, ni jedina, ni zadnja kojoj je neka riječ s kojom se opisuje ono što HDZ radi Hrvatskoj, kliznula niz bradu", istaknula je, a HDZ-ovcima poručil kako ih smeta kad im oporba kaže što ih ide, a "u smeće ste pretvorili sve čega ste se dotakli".