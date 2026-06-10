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komentirao situaciju

Ostojić komentirao uvredu Sandre Benčić HDZ-u: Bolje 'stoka', nego 'lipa' i 'radosti'

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10. lip. 2026. 10:52
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Patrik Macek/PIXSELL

Nakon što je Sandra Benčić u utorak HDZ-ovcima rekla “Stoka”, odlazeći s Odbora za Ustav, Ranko Ostojić (SDP) se oglasio na svojoj društvenoj mreži.

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SDP-ov zastupnik je komentirao situaciju koja je digla novu buru na relaciji vladajući - oporba.

Ostojić je napisao samo jednu rečenicu:

"Bolje 'stoko' nego 'lipa' i radosti'”.

Objava je brzo prikupila više od tisuću lajkova i gotovo 400 komentara.

Sve je komentirala i saborska zastupnica Dalija Orešković

"A što oni misle da mi mislimo o njima? Da su državnici? Da su cvijeće?", zapitala se Orešković u objavi na Facebooku.

"Nije Sandra Benčić ni prva, ni jedina, ni zadnja kojoj je neka riječ s kojom se opisuje ono što HDZ radi Hrvatskoj, kliznula niz bradu", istaknula je, a HDZ-ovcima poručil kako ih smeta kad im oporba kaže što ih ide, a "u smeće ste pretvorili sve čega ste se dotakli".

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ranko ostojić sandra benčić

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