Pet stvari koje nikada niste i nećete sanjati

Bez obzira koliko divlji vaši snovi mogli biti, možda ste primijetili da postoje neke stvari koje se nikada ne pojavljuju.
Zapravo, znanstvenici kažu da postoji pet stvari koje nikada nećete vidjeti u snu.
Telefoni
Dobro je poznata činjenica da sadržaj naših snova obično odražava detalje naših života na javi.
Ipak, unatoč tome koliko vremena provodimo koristeći telefone i druge elektroničke uređaje, studije pokazuju da se oni gotovo nikada ne pojavljuju u snovima, piše Daily Mail.
Analiza 16.000 prijavljenih snova pokazuje da se telefoni pojavljuju u otprilike 3,55 posto ženskih snova i 2,69 posto muških snova.
To je vrlo malo u usporedbi s drugim komadima tehnologije, kao što su automobili, koji se pojavljuju u oko devet posto snova – posebno s obzirom na to koliko često koristimo telefone.
Prema znanstvenicima, to je zato što se telefoni ne uklapaju u funkciju koju su snovi evolucijski razvili.
Hipoteza „simulacije prijetnje“ sugerira da su snovi evoluirani obrambeni mehanizam koji nam pomaže obraditi opasnosti s kojima bismo se mogli suočiti u stvarnom svijetu.
Dr. Deirdre Barrett, psihologinja s Harvard University i autorica knjige The Committee of Sleep, rekla je za Daily Mail: „Sadržaj koji je relevantan samo za suvremeni život obično je nedovoljno zastupljen u snovima.“
Pisanje
Jedna od najčudnijih karakteristika snova jest da ljudi općenito izvještavaju kako je gotovo nemoguće čitati pisani tekst.
Kad se pisani dokumenti pojave u snovima, ljudi često kažu da je tekst sveden na besmislice ili apstraktne simbole.
Iako se neki ljudi sjećaju da su mogli razumjeti što je tekst govorio, slučajevi čitanja stvarnog teksta u snovima izuzetno su rijetki.
Znanstvenici vjeruju da je to povezano s temeljnim fiziološkim procesima koji prate sanjanje.
Dr. Barrett kaže: „Područja mozga koja imaju bilo kakve veze s jezikom, čak i općenito, manje su aktivna tijekom sna s brzom kretnjom očiju (REM), faze u kojoj se javlja većina snova, a ona povezana posebno s tekstom i čitanjem još su manje aktivna.“
To znači da naš mozak ne obrađuje fine detalje pisanog teksta, što dovodi do izobličenih simbola ili promjenjivih stranica teksta koje sanjači ponekad vide.
Zanimljivo je da neki pisci, posebno pjesnici, ponekad izvještavaju da mogu čitati male količine teksta u snovima.
Istraživači misle da bi to moglo biti zato što su dijelovi njihova mozga koji se bave jezikom aktivniji čak i tijekom sna.
Brojevi
Ako ste ikada imali noćnu moru o polaganju ispita iz matematike samo da biste otkrili da je test pun nerazumljivih škrabotina, niste jedini.
Baš kao i pisane riječi, brojevi poput matematičkih jednadžbi ili znamenki na satu rijetko se pojavljuju u snovima.
Kad to učine, sanjači često kažu da su iskrivljeni, nečitljivi ili da se mijenjaju kada skrenu pogled.
Prema stručnjacima za snove, to je zapravo nužna posljedica načina na koji su snovi strukturirani.
Snovi, za razliku od našeg iskustva budnog života, nisu utemeljeni na stvarnim detaljima svijeta oko nas.
Dr. Benjamin Baird, kognitivni neuroznanstvenik sa University of Texas, rekao je za Daily Mail: „Korisno je razmišljati o tome da je percepcija na javi stabilizirana kontinuiranim, detaljnim senzorijskim inputom iz vanjskog svijeta.
„U snovima, naprotiv, mozak generira scenu uglavnom odozgo prema dolje uz malo ili nimalo vanjskog inputa.
„Zato detalji visoke rezolucije, poput pisanog teksta, brojeva ili sučelja uređaja, imaju tendenciju biti nestabilni ili se mijenjati kada ponovno pogledate.“
Nije nužno da naši snovi ne mogu sadržavati brojeve, već da našim snovima nedostaje stabilnosti potrebne da bi brojevi bili prikazani koherentno.
Mirisi i okusi
Ako ste ikada sanjali da jedete ukusan obrok, dobro razmislite o tome što ste zapravo doživjeli.
Možda ste sanjali kako vidite hranu na stolu ili gledate druge kako jedu, ali gotovo sigurno niste sanjali kakvog je okusa.
Jedna studija iskustava u snovima otkrila je da je samo jedan posto muškaraca i nešto više od jednog posto žena prijavilo „olfaktorno“ iskustvo u svojim snovima.
Neki istraživači sugerirali su da bi to moglo biti zato što su moždani krugovi koji kontroliraju miris evoluirali u našoj vrlo dalekoj prošlosti.
To bi moglo značiti da se informacije o mirisu ne preklapaju s signalima iz vizualnih i slušnih mreža, pa se rjeđe uključuju u snove.
Međutim, to bi također moglo biti zato što većina ljudi jednostavno ne obraća pozornost na mirise i okuse kao što obraćamo na vid i zvuk.
Dr. Bulkeley kaže: „Imamo osjete mirisa i okusa svakog dana, no gotovo nikada o njima ne sanjamo.
„Zašto? Prema ovom razmišljanju, zato što oni obično nemaju mnogo toga za dodati dramatičnim nesvjesnim pričama koje si pričamo dok spavamo.“
Vi sami
Popularna je zabluda da se ne možete pogledati u ogledalo u snovima.
Međutim, znanost o gledanju vlastitog odraza u snovima zapravo je još čudnija.
Kad se ljudi i vide u ogledalima, gotovo nikada ne vide svoj odraz onako kako bi doista izgledao u budnom životu.
Umjesto toga, dr. Barrett objašnjava da se većina ljudi vidi bizarno iskrivljenima ili unakaženima.
Mogli bi se vidjeti u bilo kojoj dobi, s nekom mogućom ozljedom ili s potpuno fantastičnom transformacijom.
Dr. Barrett dodaje: „Mogu vidjeti potpuno drugu osobu u ogledalu. Mogu se šokirati time; u drugim slučajevima to čak i ne preispituju.“
Znanstvenici nisu sasvim sigurni zašto je to slučaj, ali moglo bi biti povezano s nedostatkom stabilnosti inherentnim snovima.
Baš kao što ne možemo sanjati riječi na stranici bez ikakvog inputa iz stvarnog svijeta, prikazati sve značajke vlastitog lica možda je prekomplicirano za naše snove.
