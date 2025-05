Pitali su žene oko čega su prestale brinuti nakon tridesete: Ovo su odgovori

Podijeli :

Na Redditu je korisnica postavila pitanje: "Žene Reddita, što ste prestale glumiti da volite nakon što ste navršile 30?" — i odgovori su bili brutalno iskreni, duhoviti i nevjerojatno oslobađajući. Donosimo neke od najčešćih i najzabavnijih komentara koje su žene podijelile o stvarima koje više jednostavno ne toleriraju.

Kada ostarite, sasvim je prirodno da promijenite stavove o određenim ponašanjima i navikama koje ste prakticirali dok ste bili mlađi. Srećom, mnogi se s time slažu. Kada je Reddit korisnik ompossible pitao: “Žene Reddita, što ste prestale glumiti da volite nakon što ste navršile 30 godina?” — mnoge žene su podijelile svoje iskrene odgovore, piše Buzzfeed. Evo što su rekle:

1. Izlasci do kasno

“Izlasci do kasno. Obožavam biti kod kuće u razumno vrijeme.”

“Odbila sam poziv na izlazak s prijateljima svog zaručnika večeras jer nisu ni planirali započeti večer prije 20 sati. Kao — molim? Ne, hvala. Ja ću doslovno biti u krevetu prije 8.”

2. Druženja s kolegama

“Druženja nakon posla. Ja sam kućni tip i više volim biti s obitelji nego s kolegama. A kad imate djecu, lako se možete izvući s isprikom da imate nešto s njima i nitko neće misliti da ste nepristojni.”

“Da!!! Ne želim dobrovoljno provoditi dodatno vrijeme s kolegama. Osim toga, kod mene na poslu svi se napiju do 2 ujutro, a ja sam prestala piti prije dvije godine, tako da mi je to čista tortura.”

3. Viši standardi za knjige

“Knjige koje mi se ne sviđaju. Nekad sam se tjerala da pročitam barem pola knjige prije nego zaključim da nije za mene — ali tko danas ima vremena za nešto što mu se aktivno ne sviđa?!”

“Moja baka od 94 godine mi je nekoliko puta rekla: ‘Život je prekratak da bi čitala sve dobre knjige, pa ako ti se neka ne sviđa — uzmi drugu.’ Počela sam se držati tog savjeta — čak odustanem i kad sam na 60% knjige ako shvatim da mi nije zanimljiva. Češće mi to bude jasno već nakon nekoliko poglavlja.”

4. … i za ljude

“Shvatila sam to više oko 35-e, ali prestala sam se pretvarati da uživam provoditi vrijeme s ljudima s kojima se ne slažem. Neki od suprugovih prijatelja su ok, ali nisu ‘moji’ ljudi. Osjećam se iscrpljeno kad sam s njima.”

“Da! Počela sam češće govoriti ‘ne’ i biti realnija prema samoj sebi. Osjećaj je super!”

5. Alkohol

“Alkohol! Nikad mi se nije sviđao ni učinak koji ima. Nakon 30-e, prestala sam piti osim ako baš poželim, a ne zato što je to ‘društveno prihvaćeno’.”

“Isto! Pogotovo pretjerano pijenje. Ljudi stalno komentiraju da sam još uvijek na prvom piću nakon nekoliko sati, kao — oprostite, ali ako već pijem, želim se osjećati dobro, nisam u natjecanju. Ako je meni dovoljno jedno vino, a vama treba više — neću piti više samo da biste se vi osjećali bolje.”

6. Pretvaranje da vam je sve “ok”

“Biti ‘opuštena’ oko stvari koje me zapravo smetaju. Sad se zauzmem za sebe puno više nego prije.”

7. Tuđa djeca

“Ili BILO koja djeca, stvarno.”

8. Ogovaranje

“Ogovaranje. Prije bih kimala glavom, a sad to odmah prekinem. Nije da nema razloga za pričati o nekima, već me to jednostavno više ne zanima.”

“Isto. Prestala sam ići na pauze na poslu u zajedničke prostorije jer je tamo samo ogovaranje. Udaljila sam se i od ‘prijatelja’ kojima je to glavna tema.”

9. Muška pažnja

“Kad sam bila u 20-ima i 30-ima, ponašala sam se kao da mi to laska i da je ‘slatko’. Sad mi je muka kad se sjetim toga. Odrasla sam u uvjerenju da su seksualne aluzije muškaraca nešto posebno i da time dobivam neku vrijednost kao žena. Sad — neka si misli što hoće, ali ja nisam tu da budem objekt”m piše

10. Ulaganje energije u krive ljude

Jednostavno, ako shvaćate da nema smisla i svaki instinkt vam to sugerira, okrenite se nekome tko će uloženo cijeniti i vraćati.

11. Ostajanje do kraja druženja iz pristojnosti

“Ostajanje do kraja društvenih okupljanja. Nekad bih ostajala i kad mi je bilo dosadno, iz pristojnosti. Sad — kad mi više nije zabavno, idem doma. Mogu se brzo umoriti ili osjetiti previše podražaja, i više se ne silim ostati.”

12. Prespavavanja

“Prespavanja kod drugih. Želim svoj krevet i svoju skincare rutinu.”

“Volim svoju kuću, svoje pse, svog muža — koliko god volim svoje prijatelje, večer želim završiti u svom krevetu.”

13. “Visoke pete. Ne, i gotovo.”

“Moda prije udobnosti. Dajte mi elastične hlače, tajice ili ništa.”

14. Neudobna moda

“Hlače s ravnim prednjim dijelom i elastičnim pojasom iza — to je život.

I slična stvar — grudnjaci s žicom mogu slobodno izgorjeti.”

15. Dejtanje

“Dejtanje! Trudila sam se ići na aplikacije, uzela pauzu tijekom pandemije i onda si zadala cilj da ću ići na barem jedan spoj mjesečno. Odradila sam tri i svaki put se osjećala iscrpljeno, kao da sam glumila cijelo vrijeme. Na kraju sam se pitala — zašto ovo uopće radim? Ništa mi se ne sviđa. I ako to znači da ću ostati sama do kraja života — iskreno, to mi je skroz okej.”

