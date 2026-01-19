"Plavi ponedjeljak": Zašto je danas najtužniji dan u godini?

Kako pišu njemački mediji, 19. siječnja 2026. navodno je najtužniji dan u godini. Do tog je zaključka došao psiholog. Što ovaj dan čini tako tmurnim i kako ga lakše prebroditi?
Treći ponedjeljak u siječnju često se naziva najdepresivnijim danom u godini, poznatim kao “Plavi ponedjeljak”. Taj je pojam osmislio britanski psiholog dr. Cliff Arnall, koji je izradio formulu primjenjivu na europske zemlje, piše Fenix magazin.
Zašto je “Plavi ponedjeljak” najtužniji dan u godini?
Prema Arnallu, loše raspoloženje tog dana rezultat je kombinacije nekoliko čimbenika:
- Vrijeme je često tmurno i hladno
- Nakon blagdana ostalo je mnogo računa za platiti
- Prva plaća u godini često kasni
- Božićni blagdani su završili, a novogodišnje odluke već su prekršene
- Motivacija je na vrlo niskoj razini
Kako prebroditi “Plavi ponedjeljak”?
Sam Arnall kasnije je naglasio da je njegova formula često pogrešno shvaćena. Nije mu bila namjera dodatno opteretiti ljude ili taj dan učiniti još depresivnijim.
Naprotiv, “Plavi ponedjeljak” trebao je poslužiti kao poticaj da se s optimizmom gleda prema budućnosti i prepoznaju prilike za promjene.
Njegovi savjeti kako preživjeti ovaj dan – i iskoristiti siječanj za novi početak – uključuju:
- Provedite vrijeme s ljudima koje volite
- Usredotočite se na posao ili razmislite o novoj karijeri
- Pronađite novi hobi
- Upustite se u novu avanturu
“Plavi ponedjeljak” nije znanstveno dokazan
Nema znanstvenih dokaza da je “Plavi ponedjeljak” doista najtužniji dan u godini. Arnall je formulu razvio 2005. godine na zahtjev putničke agencije Sky Travel, kako bi analizirao putničke navike.
Ipak, zimska depresija kao pojava postoji. Oboljeli često osjećaju umor, manjak motivacije i melankoliju. Glavni uzrok je nedostatak sunčeve svjetlosti. Boravak na svježem zraku, primjerice šetnje, može pomoći – a zasigurno ne može škoditi ni na “plavi ponedjeljak”.
