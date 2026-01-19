Oglas

napadač likvidiran

Pucnjava u gradskoj vijećnici u Češkoj! Dvoje mrtvih, među njima i policajac

N1 Info
19. sij. 2026. 11:51
češka policija,
Michal Cizek / AFP / Ilustracija

Prema policijskim navodima, dvije osobe su u ponedjeljak poginule u zgradi gradske vijećnice u Češkoj.

Pucnjava u selu Hribska

U pucnjavi u gradskoj vijećnici u Hribckoj, u Dečinskoj regiji u Češkoj, poginula je jedna žena, a najmanje četiri osobe su ozlijeđene, među njima i jedan policajac, piše češki portal tn.nova.cz

Napadača su likvidirali policijski službenici.

"Trenutačno su sve raspoložive snage i resursi upućeni u selo Hribská u Dečinskoj regiji, u gradsku vijećnicu, nakon dojave o pucnjavi", objavila je policija na društvenoj mreži X. Nešto poslije 11 sati, policija je objavila:

"Napadač je eliminiran! Tri osobe i jedan policajac su ozlijeđeni. Informacije ćemo ažurirati."

Prema policijskim navodima, dvije osobe su poginule u zgradi.

"Zgrada je sigurna. U ovom trenutku možemo potvrditi da su jedna žena i napadač mrtvi", priopćeno je.

Policija je također uspostavila liniju za krizne intervencije.

Na mjesto događaja upućene su prve policijske patrole, interventne i specijalne jedinice, prometna policija te kriminalistički istražitelji.

Napadač je mrtav, nema daljnje opasnosti

"Zgrada je osigurana i trenutačno ne bi trebalo biti daljnje opasnosti", dodala je policija.

Na terenu su hitni medicinski timovi i helikopter hitne pomoći. 

Glasnogovornik Prokop Voleník, izjavio je da u ovom trenutku nema više informacija o tragičnom događaju. 

"Pažljivo pratim informacije o pucnjavi u gradskom uredu u Chřibské. Situacija je ozbiljna, ali prema mojim informacijama nema daljnje opasnosti, napadač je mrtav. Odlučio sam otići na mjesto incidenta", rekao je ministar unutarnjih poslova Lubomír Metnar.

Teme
gradskas vijećnica pucnjava u češkoj

