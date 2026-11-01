Raščišćavate dom? Ovo su najčešće pogreške zbog kojih se nered stalno vraća

Odvojite dovoljno vremena za svaki predmet i procijenite jeste li ga spremni proslijediti nekome drugome. Nema ništa loše u tome da nešto zadržite ako shvatite da još niste spremni rastati se od toga. Nisu svi ljubitelji minimalizma, a nered nekim ljudima može pružati osjećaj ugode, biti dio njihova identiteta ili im donositi radost.