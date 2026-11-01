SAVJETI STRUČNJAKA
Raščišćavate dom? Ovo su najčešće pogreške zbog kojih se nered stalno vraća
Rješavanje stvari koje nam više ne trebaju može biti emocionalno zahtjevan proces, no uz nekoliko jednostavnih pravila lakše je osloboditi prostor, izbjeći nepotrebne kupnje i odlučiti što doista vrijedi zadržati.
Jedan od najjednostavnijih načina za početak raščišćavanja doma jest da se najprije riješite duplikata. Riječ je o predmetima kojih imamo više nego što nam je potrebno, poput šalica, crnih majica s kapuljačom ili mobitela koje čuvamo za svaki slučaj.
"Većina nas nema problem s neredom, nego s duplikatima", kaže Motsi Mabuse, plesačica i voditeljica nove emisije platforme Vinted pod nazivom Live Better For Less.
Početak s viškom istih predmeta može olakšati cijeli proces jer je lakše odreći se stvari kojih imamo nekoliko nego onih koje posjedujemo samo u jednom primjerku, prenosi Guardian.
Nemojte kupovati dodatne kutije prije nego što raščistite prostor
Iako se može činiti da će dodatne košare i kutije za pohranu pomoći u organizaciji doma, prvi korak trebao bi biti uklanjanje predmeta koje više ne trebamo ili ne koristimo.
Najprije razvrstajte stvari na one koje želite zadržati, prodati, donirati ili reciklirati. Tek kada završite s tim poslom, razmislite o najboljem načinu pohrane onoga što je ostalo.
Nemojte žuriti s odlukama
Raščišćavanje doma ne mora biti gotovo u jednom danu. Važnije je pažljivo razmisliti o tome čega se želite odreći nego pokušati sve obaviti što brže. U suprotnom biste mogli požaliti zbog odluka koje ste donijeli na brzinu.
Odvojite dovoljno vremena za svaki predmet i procijenite jeste li ga spremni proslijediti nekome drugome. Nema ništa loše u tome da nešto zadržite ako shvatite da još niste spremni rastati se od toga. Nisu svi ljubitelji minimalizma, a nered nekim ljudima može pružati osjećaj ugode, biti dio njihova identiteta ili im donositi radost.
Ipak, vrijedi se zapitati jeste li spremni o tom predmetu brinuti još godinu ili pet godina. Želite li ga čistiti od prašine, popravljati, tražiti mu mjesto ili se povremeno brinuti da ne padne s visoke police?
Umjesto da ga odmah vratite na staro mjesto, ostavite ga neko vrijeme na vidljivom mjestu. Možda će vam već 24 sata provedenih uz predmet o koji se neprestano zaplićete pomoći da shvatite kako ste se ipak spremni oprostiti od njega.
Ne čuvajte stvari za život kakav zapravo ne vodite
Mnogi od nas čuvaju predmete uz obećanje da ćemo ih jednoga dana početi koristiti. Uvjeravamo se da ćemo početi pripremati kruh kod kuće, raditi zdrave smoothije za doručak ili naučiti sami šivati odjeću.
No ako to nismo počeli raditi tijekom proteklih deset godina, dok se oprema samo skupljala prašinu, koliko je vjerojatno da ćemo se time odjednom početi baviti?
Umjesto da si predbacujete što niste postali osoba kakva ste željeli biti, pokušajte se osloboditi osjećaja krivnje. Oslobađanjem od nepotrebnih stvari dobit ćete više prostora, kako u ormarima tako i u vlastitom domu. Možda jednostavno više uživate u gledanju televizije u urednoj prostoriji, a ni u tome nema ničega lošeg.
Prepoznajte vrijednost stvari koje već posjedujete
Predmet koji je vama postao višak nekome drugome mogao bi biti upravo ono što traži. Knjige, igračke, predmeti za kućanstvo i tehnološki uređaji mogu dobiti drugu priliku umjesto da završe na odlagalištu.
Jedna od mogućnosti je njihova prodaja putem platforme Vinted, koja nije namijenjena samo odjeći. Tako se možete riješiti stvari koje vam više ne trebaju i pritom vratiti dio novca koji ste za njih potrošili.
Prema istraživanju koje navodi Vinted, 52 posto korisnika objavljuje oglase kako bi izbjegli bacanje predmeta koji bi nekome drugome mogli koristiti.
Za ljude koji su sentimentalno vezani uz svoje stvari korisno je usredotočiti se na ono što dobivaju raščišćavanjem, a ne samo na ono čega se odriču. Dodatna je prednost to što Vinted ne naplaćuje naknade prodavateljima, pa im ostaje cijeli iznos koji zarade.
Zarađeni novac možete potrošiti na iskustva koja će vam ostati u sjećanju, poput jednodnevnih obiteljskih izleta ili odlazaka na obroke. Tako ćete nakon raščišćavanja imati nešto čemu se možete veseliti, a da pritom ne unosite nove predmete u dom.
Sačuvajte uspomene bez zadržavanja svih predmeta
Prije nego što se rastanete od predmeta koji vam nešto znače, zapitajte se jeste li zapravo vezani uz sam predmet ili uz uspomene koje vas za njega vežu.
Postoje načini da sačuvate sjećanja bez potrebe da zadržite baš sve. Predmete možete fotografirati kako biste im se poslije vraćali, proslijediti ih bliskim osobama za njihove domove, ako ih doista žele, ili ih pretvoriti u umjetničke radove.
Primjerice, svilene marame mogu se uokviriti i objesiti na zid, od čestitki se mogu izraditi kolaži, a od stare dječje odjeće prekrivači od komadića tkanine ili zidni ukrasi. Ako ste se već riješili šivaćeg stroja, postoje i stručnjaci koji takve predmete mogu pretvoriti u uspomene.
Lodovica Comello, talijanska voditeljica emisije Live Better For Less, ističe važnost razlikovanja predmeta od uspomena koje uz njega vežemo.
"Ne poklanjate uspomenu. Uspomena ostaje s vama, a ne s predmetom."
Zamolite nekoga da vam pomogne odlučiti
Ako vam je teško donijeti odluku o tome što zadržati, a čega se riješiti, zamolite osobu kojoj vjerujete da vam pomogne. Najbolje bi bilo da to nije partner ili netko tko živi s vama i ima vlastiti interes u tome što će ostati u domu.
Takvoj osobi možete prepustiti konačnu odluku o tome koji predmeti ostaju, a koji odlaze. No taj će pristup funkcionirati samo ako ste spremni prihvatiti njezinu procjenu i ne shvaćati njezine odluke osobno.
Nemojte ponavljati iste pogreške
Svako raščišćavanje doma prilika je da naučite nešto o vlastitim navikama. Razmislite koje predmete niste nosili, koristili ili voljeli i pokušajte otkriti zašto je to tako.
Zapitajte se i koje pogreške najčešće radite pri kupnji. Privlače li vas predmeti zato što su na sniženju, a ne zato što vam doista trebaju? Kupujete li impulzivno, bez dovoljno vremena za razmišljanje?
Budite iskreni prema sebi i pokušajte iz predmeta koje prodajete izvući pouku za budućnost. Tako ćete lakše donositi promišljenije odluke pri sljedećoj kupnji.
Još je jedan način da smanjite nepotrebnu potrošnju kupnja rabljenih stvari. Tako možete pronaći predmete koji su drugima postali višak, a vama bi mogli koristiti, čime se nastavlja kruženje stvari umjesto njihova nepotrebnog odbacivanja.
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