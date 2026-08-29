VJEROVANJA I SPEKULACIJE
Što ako se nakon smrti samo probudimo? Ovih 26 ideja pokušavaju objasniti što nas čeka
Pitanje što se događa nakon smrti prati čovječanstvo gotovo od njegovih početaka, a odgovori su se kroz povijest tražili u religiji, filozofiji, znanosti i različitim spekulativnim idejama.
Religije su odgovore nudile kroz vjerovanja u zagrobni život, ponovno rođenje ili uskrsnuće, filozofi su raspravljali o prirodi svijesti i duše, dok su suvremene spekulacije otvorile čak i pitanja simulacija i paralelnih svjetova.
Važno je, međutim, napraviti razliku: ono što slijedi nisu 26 znanstvenih teorija. Među njima se nalaze religijska učenja, filozofski pogledi, znanstvene interpretacije koje se ponekad pogrešno povezuju sa smrću, ali i čisto spekulativne ideje koje nemaju znanstvenu potvrdu.
1. Hipoteza simulacije
Što ako svijet koji doživljavamo kao stvarnost zapravo predstavlja iznimno složenu računalnu simulaciju? Upravo je to temelj poznate hipoteze simulacije. Filozof Nick Bostrom 2003. godine razvio je argument prema kojem bi tehnološki iznimno napredne civilizacije, pod određenim pretpostavkama, mogle stvarati simulacije svojih predaka.
Sama hipoteza simulacije, međutim, ne objašnjava što se događa nakon smrti. Ideja da smo tek podaci u nečijoj „videoigri“ i da je naša smrt unaprijed programirana popularna je interpretacija, ali nije zaključak Bostromova argumenta.
2. Budističko shvaćanje ponovnog rođenja
Budizam uči o samsari – ciklusu rađanja, smrti i ponovnog rođenja kojim upravlja karma. U brojnim budističkim tradicijama govori se o šest područja postojanja: svijetu bogova, polubogova odnosno asura, ljudi, životinja, gladnih duhova i paklenih bića.
Ipak, izraz „reinkarnacija duše“ nije u potpunosti precizan kada je riječ o budizmu. Jedno od njegovih temeljnih učenja jest anatta, odnosno nepostojanje trajnog i nepromjenjivog sopstva. Stoga je preciznije govoriti o ponovnom rođenju nego o istoj duši koja prelazi iz jednog tijela u drugo.
Krajnji cilj nije beskonačno ponovno rađanje, već oslobađanje iz samsare i dostizanje nirvane.
3. Ideja o paralelnim svemirima
Paralelni svemiri već su dugo omiljena tema znanstvene fantastike, ali određene ideje o multiverzumu postoje i u suvremenoj fizici.
Najpoznatiji primjer je Everettova interpretacija kvantne mehanike, poznata kao „interpretacija mnogo svjetova“. Prema njoj, različiti ishodi kvantnih događaja postoje u različitim granama stvarnosti.
No iz toga ne proizlazi da osoba nakon smrti „prelazi“ u drugi svemir i ondje nastavlja živjeti. To je popularna spekulacija, a ne ono što interpretacija mnogo svjetova zapravo tvrdi.
4. Ideja o beskonačnom ponovnom životu
Jedna od spekulativnijih zamisli polazi od toga da se nakon smrti odmah ponovno rađamo i započinjemo novi život, ali bez ikakvog sjećanja na prethodno postojanje.
Slične ideje mogu se pronaći u različitim filozofskim i religijskim tradicijama, no ne postoji općeprihvaćena „teorija beskonačnog života“ koja bi tvrdila upravo to.
Ako bi svako sjećanje na prethodni život doista nestalo, ostaje i važno filozofsko pitanje: u kojem bi smislu osoba koja se ponovno rodila uopće bila ista osoba?
5. Ideja o ništavilu
Jedan od najjednostavnijih odgovora glasi: nakon smrti nema ničega.
Prema naturalističkom ili materijalističkom shvaćanju čovjeka, svijest ovisi o funkcioniranju mozga, pa za njezin opstanak nakon nepovratnog prestanka rada mozga ne postoje potvrđeni znanstveni dokazi.
U tom scenariju ne postoji tama koju bi osoba zauvijek promatrala jer više nema subjekta koji bi tu tamu mogao doživjeti. Jednostavno prestaje svjesno iskustvo.
6. Rastafarijansko shvaćanje smrti
Odnos pokreta Rastafari prema smrti složeniji je nego što se često prikazuje. U pojedinim tradicionalnim strujama snažno je naglašena ideja „vječnog života“ (life everliving), a neki pripadnici vjeruju i u ponovno rođenje.
Povijesno su određene rastafarijanske zajednice izbjegavale rituale povezane sa smrću te nisu razvile jedinstven sustav pogrebnih obreda. Ipak, Rastafari nije potpuno homogena religijska tradicija i odnos prema smrti razlikuje se među pripadnicima pokreta.
Zbog toga nije sasvim točno jednostavno reći da „umiru samo nepravedni“ ili da Rastafarijanci ne održavaju sprovode.
7. Astečko vjerovanje o zagrobnom životu
Kod drevnih Asteka ono što će se dogoditi čovjeku nakon smrti nije prvenstveno ovisilo o tome koliko je moralno živio, već ponajprije o načinu na koji je umro.
Među najvažnijim odredištima zagrobnog svijeta bili su Miktlan, svijet mrtvih, Tlalokan, raj povezan s bogom kiše Tlalokom, te područje povezano sa Suncem.
Većina ljudi koji su umrli prirodnom smrću odlazila je u Miktlan i, prema vjerovanju, prolazila dug i težak put prije nego što bi stigla do konačnog počivališta.
Ljudi čija je smrt bila povezana s vodom, primjerice utapanjem, kao i oni koji su umrli od određenih bolesti ili udara groma, mogli su otići u Tlalokan.
Ratnici poginuli u borbi i žrtvovani ratnici povezivali su se sa Suncem. Poseban položaj imale su i žene koje su umrle pri porodu. Asteci su porod simbolično poistovjećivali s borbom, a njihove duše povezivali s putovanjem Sunca. Neki izvori navode i vjerovanje da su se duše ratnika kasnije vraćale u obliku kolibrija ili leptira.
8. Platonovo shvaćanje smrti i duše
Platon se mnogo bavio odnosom tijela i duše. U dijalogu „Fedon“ Sokrat, kako ga Platon predstavlja, iznosi argumente u prilog besmrtnosti duše.
Prema tom filozofskom pogledu, tijelo i njegova osjetila mogu ograničavati potpuno sagledavanje istine. Smrt predstavlja razdvajanje duše od tijela, dok je filozofski život svojevrsna priprema za to odvajanje.
Platon, dakle, nije jednostavno tvrdio da je smrt „prilika za novu avanturu“, već je razvio mnogo složeniju filozofsku argumentaciju o besmrtnosti i prirodi duše.
9. Agnostički pogled: možda jednostavno ne možemo znati
Postoji i najoprezniji mogući odgovor – ne znamo. Znamo što se događa s ljudskim tijelom tijekom umiranja i možemo proučavati promjene koje nastaju u mozgu, ali pitanje postoji li neki oblik iskustva neovisan o fizičkom tijelu nadilazi ono što je trenutačno moguće empirijski potvrditi.
Agnostički stav stoga ne tvrdi ni da zagrobni život postoji ni da sigurno ne postoji. Polazi od toga da nemamo dovoljno znanja za konačan odgovor.
10. Učenje Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana
Učenje Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, čiji se pripadnici često nazivaju mormonima, mnogo je složenije od tvrdnje da „dobri mormoni postaju bogovi, a nevjernici bivaju osuđeni“.
Prema njihovu učenju, nakon smrti slijede nastavak postojanja, uskrsnuće i sud, a govori se i o različitim stupnjevima odnosno „kraljevstvima slave“.
Najviši oblik vječnog života naziva se uzvišenje ili egzaltacija. Vjernici uče da čovjek kroz Krista može postati poput Boga i živjeti u njegovoj prisutnosti. U crkvenim se tekstovima za one koji dosegnu egzaltaciju koristi čak i formulacija da će „postati bogovi“, ali u okviru vrlo specifičnog teološkog značenja.
11. Staroegipatsko vjerovanje
Stari Egipćani pridavali su velik značaj smrti i životu koji, prema njihovu vjerovanju, dolazi nakon nje.
Mumifikacija nije služila samo očuvanju pokojnika, već je bila dio složenog sustava vjerovanja. Očuvanje tijela, pogrebni rituali, amajlije, tekstovi i predmeti položeni u grobnicu trebali su pokojniku pomoći da uspješno prijeđe iz zemaljskog života u zagrobno postojanje.
Iako su faraoni imali najraskošnije pogrebne obrede, mumifikacija tijekom egipatske povijesti nije bila rezervirana samo za vladare.
12. Ideja da je život samo san
Što ako je cijeli naš život nešto nalik iznimno dugom i uvjerljivom snu, a smrt trenutak u kojem se „budimo“ u nekoj drugoj stvarnosti?
Riječ je o zanimljivom filozofskom motivu koji se u različitim oblicima pojavljuje stoljećima. Čuveni „argument sna“, primjerice, René Descartes koristio je kako bi pokazao koliko je teško dokazati da je ono što trenutačno opažamo doista stvarnost.
Ipak, ne postoji priznata filozofska ili znanstvena „teorija sna“ koja dokazuje da ćemo se nakon smrti probuditi iz sadašnjeg života.
13. Paranormalna vjerovanja
Duhovi pokojnika koji ostaju među živima motiv su prisutan u velikom broju kultura. Ljudi koji vjeruju u paranormalne pojave smatraju da određeni aspekt čovjeka – duh ili duša – može opstati nakon fizičke smrti. Mediji tvrde da s pokojnicima mogu komunicirati putem seansi i drugih metoda.
Takve tvrdnje, međutim, nisu znanstveno potvrđene pa pripadaju području religijskih, spiritualističkih i paranormalnih vjerovanja, a ne utvrđenih činjenica.
14. Krionika: nada u buđenje u budućnosti
Krionika se ponekad pogrešno predstavlja kao teorija zagrobnog života. Riječ je zapravo o pokušaju očuvanja tijela ili mozga osobe nakon što je pravno proglašena mrtvom, i to na vrlo niskim temperaturama.
Ljudi koji se odlučuju na krioničko očuvanje nadaju se da će medicina i tehnologija u dalekoj budućnosti moći popraviti oštećenja, izliječiti bolest koja je dovela do smrti i eventualno vratiti osobu u život.
Za sada je to samo mogućnost. Dokazano reverzibilna krionička suspenzija ljudi još ne postoji i nijedna krioprezervirana osoba nije vraćena u život.
15. Egocentrična ideja o svijetu
Postoji i krajnje radikalna misaona pretpostavka: što ako svijet postoji samo u odnosu na nas?
U toj spekulativnoj verziji svemir za pojedinca počinje njegovim rođenjem, a završava njegovom smrću.
Međutim, „egocentrična teorija smrti“ nije priznata filozofska teorija. Prije je riječ o misaonom eksperimentu koji se dotiče mnogo ozbiljnijih filozofskih pitanja o prirodi stvarnosti i svijesti.
16. Hinduističko shvaćanje ponovnog rođenja
U hinduističkim tradicijama vrlo važnu ulogu imaju pojmovi karme, samsare i ponovnog rođenja.
Karma – posljedice čovjekovih djela – povezuje se s budućim oblicima postojanja. Smrt stoga ne predstavlja nužno konačan kraj, već jednu etapu u ciklusu rođenja i smrti.
No cilj hinduizma nije beskonačno vraćanje u nove živote. Krajnji duhovni cilj jest mokša – oslobođenje od samsare, odnosno prekid ciklusa ponovnog rađanja.
17. Solipsizam
Solipsizam postavlja jedno od najradikalnijih pitanja filozofije: možemo li s potpunom sigurnošću znati da postoji bilo što osim vlastitog uma?
Prema njegovoj najekstremnijoj verziji, jedino vlastito mentalno iskustvo možemo neposredno smatrati sigurnim.
Iz takvog stava može proizaći neobična dilema o smrti: budući da osoba nikada ne može iskusiti vlastito nepostojanje, što uopće znači „kraj svijeta“ iz perspektive pojedinca?
Ipak, tvrdnja da sa smrću jedne osobe doslovno nestaje cijeli svemir nije nužan zaključak solipsizma.
18. Biocentrizam i tvrdnja da smrt možda nije konačna
Američki liječnik i autor Robert Lanza popularizirao je koncept koji naziva biocentrizmom. Prema njegovoj zamisli, život i svijest nisu samo beznačajni proizvodi svemira, već imaju temeljnu ulogu u načinu na koji doživljavamo prostor, vrijeme i stvarnost.
Iz toga Lanza izvodi i tvrdnje prema kojima smrt možda nije apsolutni kraj na način na koji je uobičajeno zamišljamo.
Međutim, ovaj „biocentrizam“ ne treba miješati s etabliranom znanstvenom teorijom. Njegove tvrdnje o svijesti i smrti nisu potvrđen zaključak moderne fizike.
19. Nihilizam
Nihilizam se često pogrešno opisuje kao učenje da „nakon smrti nema ničega“.
Filozofski nihilizam širi je pojam i najčešće se odnosi na stav da život, moralne vrijednosti ili svijet nemaju objektivan, unaprijed zadan smisao ili temelj.
Iz nihilizma stoga ne mora automatski slijediti određeno vjerovanje o zagrobnom životu. Stav da svijest potpuno prestaje smrću bliži je određenim oblicima materijalizma ili naturalizma nego nihilizmu kao takvom.
20. Kršćansko učenje o životu nakon smrti
Kršćanstvo smrt ne promatra kao konačni nestanak čovjeka. U njegovu središtu nalaze se Kristovo uskrsnuće, nada u uskrsnuće mrtvih, Božji sud i vječni život.
Tradicionalna kršćanska učenja govore o raju i paklu, iako se pojedinosti razlikuju između katoličanstva, pravoslavlja i različitih protestantskih tradicija. Katoličko učenje, primjerice, govori i o čistilištu.
Previše je pojednostavljeno reći da „dobri ljudi odlaze u raj, a oni koji griješe u pakao“. Kršćanska teologija spasenje povezuje s čovjekovim odnosom prema Bogu, vjerom, Božjom milošću, pokajanjem i načinom života.
21. Interpretacija mnogo svjetova i 'kvantna besmrtnost'
Ova se ideja često miješa s općom pričom o paralelnim svemirima.
Prema interpretaciji mnogo svjetova kvantne mehanike, koju je 1950-ih razvio fizičar Hugh Everett, kvantni ishodi mogu se opisati kao različite grane stvarnosti.
Na internetu se iz toga razvila ideja poznata kao „kvantna besmrtnost“ – pretpostavka da bi čovjek iz vlastite perspektive nekako uvijek nastavljao postojati u onoj grani u kojoj je preživio.
To nije potvrđena posljedica kvantne mehanike. Sama interpretacija mnogo svjetova ne kaže da mrtva osoba prelazi u drugi svemir, dok „kvantna besmrtnost“ ostaje kontroverzan misaoni eksperiment i spekulacija.
22. Pesimistična ideja: što ako smo već mrtvi?
Možda smo već umrli, a sve što trenutačno doživljavamo samo je svojevrsno posljednje mentalno iskustvo ili neobjašnjiva stvarnost koja dolazi nakon smrti.
Zvuči kao odlična premisa za film ili roman, ali „pesimistična teorija smrti“ nije poznata znanstvena ili filozofska teorija.
Prije svega riječ je o spekulativnoj zamisli koja koristi našu nemogućnost da apsolutno dokažemo prirodu stvarnosti koju trenutačno doživljavamo.
23. Ideja da je stvarnost iluzija
Pitanje postoji li svijet potpuno neovisno o našoj svijesti jedno je od najstarijih problema filozofije.
Različiti oblici idealizma daju umu ili svijesti vrlo važno mjesto u objašnjavanju stvarnosti. Međutim, iz toga automatski ne proizlazi zaključak da smrt ne postoji ili da neka „suština bića“ nužno nastavlja živjeti nakon prestanka rada tijela.
Takve tvrdnje pripadaju metafizičkim ili duhovnim tumačenjima, a ne dokazanim posljedicama filozofskog idealizma.
24. Ideja o kozmičkoj svijesti
Prema različitim spiritualističkim i metafizičkim shvaćanjima, individualna svijest može predstavljati samo dio neke mnogo veće, univerzalne ili kozmičke svijesti.
Smrt bi u tom scenariju značila prestanak individualnog oblika postojanja i svojevrsno ponovno sjedinjenje s univerzalnom sviješću.
Slični motivi postoje u različitim filozofskim i duhovnim tradicijama, ali ne postoji znanstveno potvrđena „kozmička teorija“ koja pokazuje da se čovjekova svijest nakon smrti vraća svemiru.
25. Ideja o sljedećoj razini postojanja
Što ako je ljudski život samo prva faza mnogo većeg procesa? Prema toj spekulativnoj zamisli, smrt ne predstavlja kraj, već prijelaz na sljedeću razinu ili u potpuno drukčiji oblik postojanja koji iz sadašnje perspektive ne možemo ni zamisliti.
Motiv je vrlo čest u religiji, ezoteriji i znanstvenoj fantastici, ali „teorija razina“ nije priznata znanstvena teorija o smrti.
26. Drvo života i povratak prirodi
Postoji i mnogo konkretniji način na koji čovjek nakon smrti može „nastaviti“ biti dio života na Zemlji.
Danas postoje ekološki sprovodi u kojima se pepeo ili posmrtni ostaci na različite načine povezuju sa sadnjom stabla. Ideja je da se materija od koje je tijelo bilo izgrađeno vrati prirodnom kruženju materije.
Čovjek se, naravno, doslovno ne „reinkarnira u stablo“. Njegovi posmrtni ostaci mogu postati dio ekosustava i hranjivih tvari koje sudjeluju u novom životu.
Zato je ova ideja više simboličan i ekološki pogled na smrt nego teorija o zagrobnom životu.
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