Što ako se nakon smrti samo probudimo? Ovih 26 ideja pokušavaju objasniti što nas čeka

Ratnici poginuli u borbi i žrtvovani ratnici povezivali su se sa Suncem. Poseban položaj imale su i žene koje su umrle pri porodu. Asteci su porod simbolično poistovjećivali s borbom, a njihove duše povezivali s putovanjem Sunca. Neki izvori navode i vjerovanje da su se duše ratnika kasnije vraćale u obliku kolibrija ili leptira.