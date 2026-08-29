Zaboravite na keramičke pločice u kupaonici: Ovaj materijal postaje sve popularniji

Diogo Miranda/Pexels

Keramičke pločice desetljećima su bile gotovo nezaobilazne u uređenju kupaonica, no posljednjih godina sve više ljudi traži drugačija rješenja. Jedan od trendova koji privlači posebnu pozornost je mikrocement – materijal koji kupaonici daje moderan, minimalistički izgled, vizualno je povećava i, što je mnogima još važnije, olakšava održavanje.

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Njegova glavna posebnost je u tome što se nanosi kao kontinuirani premaz bez fuga. Upravo su fuge mjesta na kojima se s vremenom mogu nakupljati prljavština, vlaga i plijesan.

No, stručnjaci upozoravaju da kod mikrocementa kvaliteta izvedbe igra ključnu ulogu, piše N1 BiH.

Što je zapravo mikrocement?

Mikrocement je tanki dekorativni premaz na bazi cementa, polimera i finih mineralnih punila. Nanosi se u vrlo tankom sloju, najčešće debljine svega dva do tri milimetra.

Za razliku od keramičkih pločica, stvara potpuno glatku i neprekinutu površinu bez fuga. Može se koristiti na zidovima i podovima, u tuševima i oko kada, ali i na policama, klupicama ili umivaonicima.

Takav pristup stvara dojam jedinstvenog prostora, bez vizualnih prekida.

Upravo zato mikrocement posebno dobro funkcionira u manjim kupaonicama. Budući da nema fuga i spojeva koji prekidaju površinu, pogled nesmetano prolazi prostorijom pa ona može izgledati veće i prozračnije.

Materijal se zbog toga često povezuje s japandi, minimalističkim, mediteranskim i modernim spa stilom. Popularne su neutralne nijanse poput bež, toplosive, pješčane i boje kamena.

Manje ribanja, manje problema s fugama

Jedna od najvećih prednosti mikrocementa je jednostavno održavanje.

Budući da nema fuga, nema ni brojnih teško dostupnih mjesta u kojima se mogu zadržavati sapunica, prljavština i vlaga. Za redovito čišćenje uglavnom je dovoljno prebrisati površinu blagim sredstvom.

Ako je pravilno zaštićen odgovarajućim završnim premazom, mikrocement može biti vrlo otporan na vlagu i koristiti se čak i u tuševima bez klasične kadice, odnosno u walk-in tuševima.

Dodatna prednost je mogućnost da se u mnogim slučajevima nanese izravno preko postojećih keramičkih pločica. Kod takve renovacije nije potrebno razbijati stare pločice i odvoziti građevinski otpad, što može značajno smanjiti količinu prašine i skratiti trajanje radova.

Loša izvedba može skupo koštati

Ipak, mikrocement nije materijal na kojem bi trebalo štedjeti kada je riječ o izvođaču.

Problemi poput pucanja, odvajanja slojeva ili pojave mrlja često nisu posljedica samog materijala, već nepravilno pripremljene podloge, loše hidroizolacije ili nekvalitetno nanesenog zaštitnog premaza.

Zato je stručna i precizna izvedba jedan od najvažnijih uvjeta za dugotrajnost.

Treba računati i na to da završni zaštitni sloj nije vječan. Ovisno o korištenju kupaonice i preporukama proizvođača, nakon nekoliko godina može biti potrebno ponovno zaštititi površinu kako bi zadržala otpornost na vodu i mrlje.

Skuplji od klasičnih pločica, ali renovacija može biti povoljnija

Cijena je zasad jedan od glavnih razloga zbog kojih mikrocement nije potpuno zamijenio keramiku. Sama izvedba najčešće je skuplja od klasičnog postavljanja pločica jer zahtijeva više faza rada i iskusnog izvođača.

No, kod renoviranja postojeće kupaonice situacija može biti drugačija. Ako se mikrocement može nanijeti preko postojećih pločica, izbjegavaju se troškovi njihova uklanjanja, odvoza i pripreme prostora za novu oblogu.

Sve popularnija kombinacija pločica i mikrocementa

Dizajneri zato sve češće ne biraju između jednog i drugog materijala, već ih kombiniraju.

Mikrocement se može koristiti na većini zidova i podova, dok se pločice postavljaju kao dekorativni detalj – primjerice u nišama, unutar tuš-zone ili na pojedinim zidovima.

Takva kombinacija spaja prednosti oba rješenja: mikrocement donosi minimalistički izgled i jednostavnije čišćenje, dok pločice omogućuju dodavanje boje, uzorka i teksture.

Mikrocement tako vjerojatno neće u potpunosti istisnuti keramiku, ali sve više postaje izbor za one koji žele kupaonicu koja podsjeća na luksuzni wellness, a pritom ne zahtijeva sate ribanja fuga.