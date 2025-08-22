Stručnjaci preporučili 11 vrsta voća i povrća koje će vašeg psa rashladiti ovog ljeta

Vruće vrijeme može biti teško za pse, ali određeno voće i povrće može im pomoći da ostanu hidrirani te im istovremeno pružiti vrijedne nutrijente, tvrde stručnjaci. Poput ljudi, i psi mogu uživati u raznim vitaminima bogatom voću, poput jabuka i kivija, kažu stručnjaci za pseću prehranu.
Međutim, vlasnicima se savjetuje da budu oprezni prije uvođenja novih namirnica u prehranu svojih ljubimaca, posebice ako pas nikada ranije nije jeo određeno voće ili povrće, piše Express. Helen Webb, glasnogovornica brenda psećih suplemenata YuMOVE, izjavila je:
„Ako je bilo koja od navedenih voćki ili povrća nova za vašeg psa, preporučila bih da se konzultirate s veterinarom prije uvođenja nove hrane, posebno ako pas ima posebne prehrambene potrebe ili probavne poteškoće. Još jedna stvar na koju treba paziti jest vrijeme hranjenja – pokušajte psu davati hranu u hladnijim dijelovima dana, ujutro ili navečer, i nikada ne ostavljajte hranu vani dugo, jer se na vrućini može pokvariti.“
Sigurno voće i povrće za pse u ljetnim mjesecima
- Borovnice – niskokaloričan zalogaj bogat vlaknima te vitaminima C i K. Većina bobičastog voća sadrži antioksidanse i fitokemikalije korisne za pse. Najbolje je držati se borovnica, malina i jagoda, ali u umjerenim količinama.
- Kivi – sadrži puno vode i može biti osvježavajući za pse, ali uvijek treba ukloniti koru i sjemenke jer mogu izazvati probavne smetnje. Zbog visokog sadržaja vlakana treba ga davati u malim količinama.
- Mango – bogat vitaminima A, C i E, ukusan i niskokaloričan, ali sadrži prirodne šećere pa ga je najbolje davati povremeno i u manjim količinama.
- Naranče – nekoliko kriški može biti zdrava poslastica koja osigurava vitamin C i dodatnu energiju tijekom šetnje. Obavezno ukloniti koštice.
- Lubenica – gotovo u potpunosti sastavljena od vode, izvrstan je način za hidrataciju psa. Važno je ukloniti sjemenke i koru jer su teško probavljive.
- Krastavci – sadrže oko 95% vode, što ih čini savršenima za hlađenje i hidrataciju. Oprati i narezati na tanke ploške. Ako pas ima osjetljiv želudac, bolje ih je oguliti.
- Mlade zelene mahune – bogate vitaminima K i C, niskokalorične i pogodne za pse koji trebaju smršavjeti. Mogu se davati rashlađene ili dodati obroku.
- Kuhani krumpir – u malim količinama, plain (bez soli i začina), može biti povremena poslastica. Male pse preporučuje se hraniti s 1–2 žličice, a veće s 1–2 žlice. Nikako ne davati slane ili začinjene krumpire.
- Mrkva – puna vitamina A i C, vlakana, kalija i beta-karotena. Može se davati sirova ili kuhana, a hrskava tekstura pomaže u čišćenju zubnog plaka. Obavezno narezati na manje komade.
- Tikvice (courgette) – jedno od najboljih povrća za pse. Obiluju vitaminima A, C i B6, mogu se davati sirove ili kuhane, a posebno su dobre za probavu.
Ukratko: pse treba hraniti voćem i povrćem u malim količinama, uz oprez i bez sjemenki, koštica ili kore, kako bi poslastice bile zdrave i sigurne.
