Studija otkriva: Uspjeh na testovima ovisi i o tome gdje učenik sjedi
Studija je analizirala rezultate više od 3700 učenika i otkrila da njihov uspjeh na testovima ovisi i o tome gdje su u učionici sjedili.
Svibanjski dani često su vrlo stresni za školarce, srednjoškolce i studente zbog testova koji odlučuju o konačnim ocjenama i uspjehu. Odlučujući dani bliže se i za učenike završnih godina, koje čeka glavni dio mature. U međuvremenu, nova studija otkriva da mjesto gdje netko sjedi u učionici također može doprinijeti uspjehu, piše N1 Slovenija.
Kineski znanstvenici proučavali su kako na uspjeh u testovima znanja utječe to u kojem dijelu učionice netko sjedi. Točnije, provjerili su utječe li sjedenje uz prozor na rezultat i otkrili da utječe.
Studija je analizirala rezultate više od 3700 kineskih studenata na prijemnom ispitu za sveučilište, koji je po važnosti usporediv s našom maturom.
Redoslijed sjedenja na ispitima određen je nasumično. To je istraživačima omogućilo da usporede učenike s istom akademskom pozadinom koji su polagali isti test, ali koji su se razlikovali samo po tome jesu li sjedili uz prozor ili ne.
Rezultati pokazuju da su studenti koji su sjedili uz prozor postigli gotovo devet posto više rezultate od standardne devijacije. To jest, razlika je bila oko jedne desetine normalne razlike između svih studenata. Ako se rezultati testova obično razlikuju za oko 10 bodova, to bi značilo oko jedan bod bolje rezultate za one koji su sjedili uz prozor. Istraživači smatraju da je učinak statistički značajan.
Čak su otkrili da su studenti koji su sjedili uz prozor i imali nesmetan pogled na vanjski svijet imali veće šanse za upis na elitna sveučilišta. Imali su gotovo tri postotna boda veće šanse za upis na najprestižnije fakultete.
Teorija obnavljanja pažnje
Prema autorima, rezultati podržavaju takozvanu teoriju obnavljanja pažnje. Ona pretpostavlja da kontakt s prirodom - ili čak samo gledanje u nju - pomaže mozgu da održi koncentraciju i smanji mentalni umor. Posebno izražen učinak pronašli su kod studenata koji inače imaju poteškoća s pažnjom.
Istraživanje također postavlja šire pitanje o važnosti školske infrastrukture. Autori ističu da se rasprave o kvaliteti škola često usredotočuju na tehnologiju, ventilaciju ili temperaturu u učionicama, dok se utjecaj prozora i prirodnog svjetla uglavnom zanemaruje.
Nalazi ukazuju na to da čak i jednostavan pristup dnevnom svjetlu i pogled na vanjski svijet mogu imati značajan utjecaj na kognitivne performanse.
