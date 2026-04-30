Urlić je naglasio da bismo trebali učiti i iz dobrih i iz loših primjera, ali to ne činimo. "Ljudi smo i svaki od nas nosi i svoje destruktivne i konstruktivne impulse i iskustva. Ako nećemo o tome razgovarati, kako ćemo onda razumjeti današnju veću transparentnost ljudskih bića i društvenih formacija. Mislim da je to neophodno. Naravno da ćemo onda upasti u jednu vrlo neugodnu zamku, a to je prigovor ljudima koji se bave psihološkim aspektima, da se na taj način društvena klima psihijatrizira. Ne radi se o bolestima, ali poremećaji, različiti utjecaji, etičke vrijednosti - to je nešto o čemu je vrijedno razgovarati. Jer, nažalost, prve modele ponašanja i doživljaj ovoga svijeta dobivamo od roditelja i obitelj je onaj jedan nukleus, jezgra u kojoj dobivamo prve dojmove o životu i tko smo mi, gdje spadamo i na koji način možemo računati na svoju okolinu", rekao je.