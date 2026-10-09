"Nismo u Napulju": Gradonačelnik zabranio sušenje rublja na balkonima pa izazvao buru kritika

Samuel C./Unsplash

Rémi Berthoux, gradonačelnik francuskog Thizy-les-Bourgs, izazvao je raspravu nakon što je zabranio sušenje rublja na balkonima i prozorima vidljivima s ulice, a odluku je na društvenim mrežama popratio porukom "Ne, nismo u Napulju!", što je izazvalo kritike zbog omalovažavanja talijanskog grada.

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Thizy-les-Bourgs slikovito je mjesto u francuskoj departmanu Rhône, u regiji Auvergne-Rhône-Alpes. Ima nešto manje od 6000 stanovnika, a nekoć je bilo središte tekstilne industrije. Danas ga obilježava uredan izgled tipičan za francusku provinciju. Od 2013. godine obuhvaća pet nekadašnjih općina: Thizy, Bourg-de-Thizy, Mardore, Marnand i La Chapelle-de-Mardore.

Na prvi pogled teško je pronaći poveznicu između tog francuskog mjesta i Napulja. Ipak, gradonačelnik je upravo taj talijanski grad spomenuo kada je stanovnicima objašnjavao novu odluku o uređenju javnog prostora.

"Ne, nismo u Napulju!", napisao je na društvenim mrežama najavljujući zabranu sušenja rublja na prozorima i balkonima ako je ono vidljivo s ulice. Ta je poruka pokrenula raspravu koja je potaknula i reakcije stanovnika Napulja, piše FanPage.it.

Što točno zabranjuje odluka?

Rémi Berthoux potpisao je odluku 8. rujna kojom se zabranjuje vješanje "rublja i bilo kojih drugih predmeta" na balkonima, prozorima i pročeljima zgrada ako su vidljivi s javnih površina.

Stalci za sušenje rublja na balkonima ipak su dopušteni, pod uvjetom da ne prelaze visinu ograde. Odluka se odnosi i na posude za cvijeće te druge predmete postavljene na balkonima ako prelaze ogradu i vidljivi su izvana.

Poštivanje pravila mogu provjeravati policija i druge ovlaštene službene osobe. U obrazloženju odluke, u koje je uvid imao talijanski portal Fanpage, gradska uprava navodi da rublje i drugi predmeti na pročeljima narušavaju "čistoću i izgled zgrada". Pritom ističe potrebu očuvanja kvalitete urbanog okoliša.

Devet dana nakon potpisivanja odluke, 17. rujna, gradska uprava objavila je poruku na svojoj službenoj Facebook stranici. Umjesto administrativnog jezika, odabrala je provokativniju formulaciju: "Ne, nismo u Napulju!"

"U Thizy-les-Bourgsu svatko može, makar i malim doprinosom, pridonijeti ugledu i izgledu naše općine", navedeno je u objavi. Gradska uprava potom je pozvala stanovnike da sudjeluju u uljepšavanju mjesta, a poruku je završila ironičnom molbom da "čarape sklone od znatiželjnih pogleda".

Kritike zbog usporedbe s Napuljem

Upravo je usporedba s Napuljem nekoliko dana poslije potaknula raspravu. Dio korisnika društvenih mreža kritizirao je gradsku upravu zbog takve poruke.

"Je li doista bilo potrebno bez razloga prozivati Napulj? Kakav prezir!", napisala je jedna Francuskinja. Druga je pozvala općinu da "ostavi Napulj na miru", ocijenivši usporedbu smiješnom.

Neki su upozorili i na praktične probleme koje bi zabrana mogla stvoriti, osobito ljudima koji žive u malim stanovima i nemaju drugi prostor za sušenje odjeće.

U jednom od opširnijih komentara korisnik je gradskoj upravi zamjerio što Napulj koristi kao sinonim za "nered ili zaostalost". Svoju je kritiku zaključio preokretanjem općinskog slogana: "Ne, doista, definitivno nismo u Napulju. I to je šteta za Thizy."

Negodovanje nije ostalo ograničeno na društvene mreže. Lokalni mediji prenijeli su nezadovoljstvo dijela stanovnika koji smatraju da je gradska uprava problem koji se odnosio na tek nekoliko slučajeva pretvorila u opće pravilo.

List Le Progrès objavio je izjave stanovnika koji smatraju pretjeranim donošenje posebne odluke "zbog jedne ili dvije osobe koje su objesile plahtu". Gradonačelnik je branio svoju odluku tvrdnjom da Thizy-les-Bourgs nije jedino francusko mjesto koje je uvelo pravila o rublju vidljivom s ulice te je naveo primjere drugih općina.

Tko je Rémi Berthoux?

Berthoux je za gradonačelnika izabran u ožujku 2026. godine s 46,36 posto glasova. Njegova lista "Ensemble, Réveillons Thizy-les-Bourgs!" prema podacima francuskog Ministarstva unutarnjih poslova svrstana je u kategoriju "Union extrême droite", odnosno savez krajnje desnice.

Le Progrès podsjeća i da je Berthoux više od deset godina bio aktivan u stranci Nacionalno okupljanje (Rassemblement National) te da je radio kao parlamentarni asistent zastupnika te stranke Jonathana Géryja.

"Napulj nije etiketa kojom se maše kako bi se naglasile razlike"

U središtu polemike ipak je ostao Napulj. I sadašnji gradonačelnik tog talijanskog grada Gaetano Manfredi 2022. godine našao se na udaru kritika zbog najavljene, ali nikad potpisane odluke protiv kapanja vode s rublja.

Ovoga puta francuskom gradonačelniku odgovorio je Carlo Puca, novi član napuljske gradske uprave zadužen za imidž grada, inače dugogodišnji novinar. Odgovor je objavio na društvenim mrežama.

"Dragi gradonačelniče Berthoux, u pravu ste: u Thizy-les-Bourgsu niste u Napulju. To vam govorim s iskrenim žaljenjem jer mnogo toga propuštate", napisao je Puca.

Aleksandar Rusev/Unsplash

Dodao je da razumije želju za održavanjem komunalnog reda te da svaki lokalni dužnosnik ima pravo uređivati područje za koje je odgovoran. Međutim, smatra da za opravdavanje zabrane nije bilo potrebno Napulj prikazivati kao negativan primjer, odnosno kao sinonim za ono što se ne bi smjelo biti.

"To je jeftina šala koja banalizira složen grad svodeći ga na folklornu razglednicu ili, još gore, na primjer koji ne treba slijediti. Napulj nije etiketa kojom se maše kako bi se naglasile razlike", poručio je.

Puca je zaključio da je Napulj metropola s više od dvije tisuće godina povijesti, umjetnosti, glazbe, gastronomije i filozofije, ali i grad u kojem se na suncu suše plahte.

"One se, usput rečeno, suše izvrsno, i to bez ikakva negativnog utjecaja na okoliš", napisao je.