Tajna opcija na klimi koja štedi struju i sprječava vlagu

Mnogi vlasnici klima-uređaja ne znaju da njihov omiljeni uređaj ima opciju koja može značajno smanjiti potrošnju struje — Dry mode, odnosno režim za odvlaživanje zraka.
Oglas
Iako se najčešće koristi tijekom ljeta, ovaj tihi saveznik ugodne klime u stanu može biti iznimno koristan i u hladnijim mjesecima – osobito sada, u razdoblju kiša, dok još nije počela sezona centralnog grijanja, piše City Magazine.
Kako radi način rada “Dry”?
Za razliku od standardnog “Cool” načina, koji intenzivno hladi prostoriju, “Dry” prvenstveno uklanja vlagu iz zraka. Klima-uređaj u tom režimu povremeno uključuje i isključuje kompresor, uz minimalan rad ventilatora, čime smanjuje vlagu bez velikog trošenja energije. Rezultat je osjećaj svježine i ugode.
Sprječavanje vlage i plijesni u prijelaznom razdoblju
U jesen, dok vanjska vlaga raste, a radijatori još nisu topli, stanovi i kuće često postaju idealno tlo za kondenzaciju i plijesan – osobito kada se rublje suši u zatvorenom prostoru.
Tu “Dry” način dolazi kao jednostavno rješenje: pomaže održati optimalnu razinu vlage između 40 i 60 posto, sprječavajući nastanak tamnih mrlja po zidovima i neugodnih mirisa u tkaninama.
Posebno je koristan u kutovima prostorija, kupaonicama i kuhinjama, gdje se vlaga najčešće zadržava.
Kada ga koristiti i koliko dugo?
Način rada “Dry” idealno je uključivati nekoliko sati dnevno, u razdobljima kada osjećate zagušljivost u prostoru ili primijetite kondenzaciju na prozorima.
U toplijim mjesecima može se koristiti tijekom večeri, a u jesen tijekom dana – kada vanjska temperatura nije niska, ali je zrak zasićen vlagom.
Diskretni saveznik ugodne klime
Osim što štedi energiju, “Dry” način produljuje i vijek trajanja klima-uređaja, jer uređaj radi pod manjim opterećenjem.
Dakle, ako želite da vaš dom ostane svjež, zdrav i bez plijesni, a računi pod kontrolom – vrijeme je da pronađete tipku s natpisom “Dry” i date joj priliku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas