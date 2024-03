Treba li dodati ulje u vodu za vrijeme kuhanja tjestenine?

Podijeli :

Kuhanje tjestenine trebalo bi biti lagano, ali - nije, netko je prekuha, a nekome, pak, ispadne sirova.

Na stranici siciliangirl.com objavljen je odličan recept kako pravilno skuhati tjesteninu, a riješen je i misterij treba li u vodu dodati ulje.

Za početak, potrebno vam je puno vode, a to znači pet do šest litara vode za pola kilograma tjestenine. “Ako ne koristite dovoljno vode, tjestenina će postati gumenasta jer se njeni prirodni škrobovi ne razrjeđuju kako treba. Dodavanje soli je obavezno! Voda u kojoj se kuha tjestenina treba biti slana poput mora”, otkrila je profesionalna kuharica i stručnjakinja za talijansku hranu Catherine.

Sol se dodaje nakon što voda zavrije, a onda se doda i tjestenina. To sve zajedno trebate miješati minutu ili dvije. E sad dolazimo do ključnog trenutka kada bi mnoštvo ljudi dodali maslinovo ulje u vodu, no Catherine kaže da se to ne smije raditi.

Treba li dodati ulje u vodu s tjesteninom?

“Nemojte dodavati ulje! Umjesto toga, promiješajte tjesteninu odmah nakon što je stavite u kipuću vodu, tako ćete spriječiti da se ona zalijepi za dno posude i jedna za drugu. Dodatak ulja samo će obložiti tjesteninu i umak se neće dobro zalijepiti za nju”, upozorila je.

Slavna američka kuharica istarskih korijena, koja se specijalizirala za talijansku i talijansko-američku kuhinju, Lidia Bastianich, jasno i glasno je rekla: “Nemojte – ponavljam, nemojte – dodavati ulje u vodu za kuhanje tjestenine! To je naredba!”.

Objasnila je da dodavanje ulja u vodu može tjesteninu učiniti ljepljivom jer će se ulje od nje za vrijeme kuhanja odvojiti. Osim toga, prilikom cijeđenja ulje će se isprati i sa sobom povući sav škrob. “Povremeno miješanje tjestenine pomoći će vam da se ona ne zalijepi”, otkrila je Lidia.

Mnogima vrijeme kuhanja tjestenine zadaje glavobolju, a najbolje je ne pridržavati se vremena naznačenog na pakiranju tjestenine, već je morate probati, prenosi Net.hr. Ako je mekana i ne doima vam se sirovom, a još uvijek je čvrsta, tj. “al dente” – gotova je!

Slavni talijanski kuhari kažu da tjesteninu ne smijete ispirati vodom jer ćete tako s nje maknuti škrob, pa onda neće upiti umak koji ste skuhali. Znači, samo je dobro procijedite i dodajte u posudu s umakom, dobro promiješajte i to je – to!

