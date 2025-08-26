Turistice napustile pizzeriju bez plaćanja: Reakcija vlasnice oduševila internet

Vlasnica je naglasila da nije riječ samo o novcu. "Nije riječ o novcu; ne volimo da nas iskorištavaju. Nažalost, ovakve se situacije događaju sve češće," izjavila je. Dodala je kako gosti često podcjenjuju trud njezinog osoblja i pokušavaju otići bez plaćanja. "To je šamar našem radu," naglasila je.