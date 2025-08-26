Ubijena dvojica policajaca, u tijeku velika operacija: "Nikome nije dopušteno otići"

Dvojica policajaca ubijena su, a još najmanje jedan je ranjen, u pucnjavi na ruralnom imanju u Porepunkahu, na sjeveroistoku australske države Victorije. Prema neslužbenim informacijama, policajci su izvršavali nalog kada je došlo do pucnjave.
U tijeku je velika policijska operacija s desecima jedinica, a građani su pozvani da izbjegavaju to područje. Incident se dogodio u gradu udaljenom 300 kilometara sjeveroistočno od Melbournea. Vlasti su upozorile kako se radi o "aktivnom i tekućem incidentu koji može predstavljati značajan rizik za javnost".
Stanovnici su za medije izjavili da su čuli sirene hitnih službi. Porepunkah je mirno mjesto s tek nešto više od 1000 stanovnika prema posljednjem popisu.
LIVE NOW: Two police officers have been shot dead at a rural property in northeast Victoria.— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) August 26, 2025
The incident is unfolding in Porepunkah, near Bright, while police were executing a search warrant this morning.#7NEWS at 6pm | Stream on @7plus pic.twitter.com/eUbzxFwirj
Na mjestu događaja su deseci policajaca i više vozila hitne pomoći. Zbog incidenta je blokirana i lokalna osnovna škola. Ravnateljica Jill Gillies potvrdila je za ABC News da su ranije dobili savjet da ne puštaju učenike van.
Vlasnik lokalnog poduzeća izjavio je kako je čuo najmanje 15 policijskih automobila kako prolaze, a Emily, zaposlenica obližnjeg kampa, rekla je da je stanovnicima naređeno da zaključaju automobile, ostanu u kućama i zabarikadiraju se. Nikome nije dopušteno otići", kazala je i dodala da i helikopteri nadlijeću područje, prenosi Dnevnik.hr.
A police operation is currently underway in Porepunkah, in Victoria’s Northeast.— Jacinta Allan (@JacintaAllanMP) August 26, 2025
I have been briefed by the Chief Commissioner of Victoria Police. This situation remains active.
Victoria Police officers, and all our first responders, show extraordinary bravery and courage every…
O događaju je obaviješten i australski premijer Anthony Albanese, koji je izrazio zabrinutost i dodao da će više informacija biti poznato kasnije, a premijerka Victorije Jacinta Allan također je pozvala mještane da slijede upute hitnih službi.
