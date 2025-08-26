Oglas

U Australiji

Ubijena dvojica policajaca, u tijeku velika operacija: "Nikome nije dopušteno otići"

26. kol. 2025. 07:31
Police cordons are displayed to stop traffic after power lineshed the rain and wind-lashed eastern coast of Australia.
Patrick HAMILTON / AFP/Ilustracija

Dvojica policajaca ubijena su, a još najmanje jedan je ranjen, u pucnjavi na ruralnom imanju u Porepunkahu, na sjeveroistoku australske države Victorije. Prema neslužbenim informacijama, policajci su izvršavali nalog kada je došlo do pucnjave.

U tijeku je velika policijska operacija s desecima jedinica, a građani su pozvani da izbjegavaju to područje. Incident se dogodio u gradu udaljenom 300 kilometara sjeveroistočno od Melbournea. Vlasti su upozorile kako se radi o "aktivnom i tekućem incidentu koji može predstavljati značajan rizik za javnost".

Stanovnici su za medije izjavili da su čuli sirene hitnih službi. Porepunkah je mirno mjesto s tek nešto više od 1000 stanovnika prema posljednjem popisu.

Na mjestu događaja su deseci policajaca i više vozila hitne pomoći. Zbog incidenta je blokirana i lokalna osnovna škola. Ravnateljica Jill Gillies potvrdila je za ABC News da su ranije dobili savjet da ne puštaju učenike van.

Vlasnik lokalnog poduzeća izjavio je kako je čuo najmanje 15 policijskih automobila kako prolaze, a Emily, zaposlenica obližnjeg kampa, rekla je da je stanovnicima naređeno da zaključaju automobile, ostanu u kućama i zabarikadiraju se. Nikome nije dopušteno otići", kazala je i dodala da i helikopteri nadlijeću područje, prenosi Dnevnik.hr.

O događaju je obaviješten i australski premijer Anthony Albanese, koji je izrazio zabrinutost i dodao da će više informacija biti poznato kasnije, a premijerka Victorije Jacinta Allan također je pozvala mještane da slijede upute hitnih službi.

