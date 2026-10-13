Stižu prve kazne za mladiće koji se ne odazovu na liječnički pregled za vojni rok, evo koliko iznosi najviša

U Zlataru su potvrdili da vode dva postupka, koja još nisu završena. S druge strane, predmeta ove vrste nisu imali u Crikvenici, Požegi, Gospiću, Đakovu, Karlovcu i Dubrovniku. Dosad izrečene kazne kretale su se od 120 do 500 eura. U pojedinim slučajevima tako su izrečeni iznosi niži od zakonski propisanog minimuma, doznaje Ana Mlinarić.