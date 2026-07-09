U samo jednoj godini misteriozno su nestale četiri podmornice: Gotovo 60 godina poslije otkriveno je što im se dogodilo

Pixabay (ilustracija)

Godina 1968. ostala je zapamćena kao jedna od najburnijih u modernoj povijesti. Dok su svijet potresali atentati na Martina Luthera Kinga Jr. i Roberta Kennedyja, eskalacija Vijetnamskog rata te sve veće napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza tijekom Hladnog rata, daleko od očiju javnosti odvijao se još jedan niz dramatičnih događaja.

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Tijekom samo jedne godine četiri države – Sjedinjene Američke Države, Francuska, Izrael i Sovjetski Savez – izgubile su po jednu podmornicu pod misterioznim okolnostima.

Iako gubici podmornica nisu neuobičajeni tijekom velikih ratova, činjenica da su četiri podmornice nestale u razdoblju relativnog mira predstavljala je pravu anomaliju.

Sve je počelo u Sredozemnom moru

Prve tragedije dogodile su se u siječnju 1968. godine.

Izraelska podmornica INS Dakar nestala je 24. siječnja nakon što je poslala svoju posljednju poruku s područja sjeverno od Krete. Nakon ponoći sljedećeg dana izgubljen je svaki kontakt.

Sudbina Dakara ostala je misterij više od tri desetljeća. Tek je zajednička američko-izraelska ekspedicija uspjela pronaći olupinu i utvrditi da je podmornica zaronila dublje od najveće dubine koju je njezin trup mogao izdržati. U nesreći je poginulo svih 69 članova posade.

Samo tri dana poslije nestala je i francuska dizelsko-električna podmornica Minerve, koja je sudjelovala u rutinskoj vojnoj vježbi.

Njezina olupina pronađena je tek 2019. godine, više od 50 godina nakon nesreće, zahvaljujući suvremenim podvodnim dronovima i naprednim sonarima. Ležala je na dubini od oko 2.100 metara, približno 45 kilometara južno od francuskog grada Toulona.

Nesreće podmornica Minerve i Eurydice navele su francusku mornaricu da u potpunosti preispita sigurnosne procedure te način organizacije potraga i spašavanja.

Nestala i američka nuklearna podmornica

Drama nije završila u Sredozemlju.

Američka nuklearna podmornica USS Scorpion posljednji se put javila 21. svibnja 1968. godine dok se nalazila oko 400 kilometara južno od Azora u Atlantskom oceanu.

Olupina je pronađena nekoliko mjeseci poslije, u listopadu iste godine.

Istraga je pokazala da je, kao i izraelski Dakar, podmornica vjerojatno zaronila ispod kritične dubine koju njezin trup nije mogao izdržati.

USS Scorpion ostala je jedna od samo dvije američke nuklearne podmornice izgubljene u povijesti. Druga je bila USS Thresher.

Njezina olupina, zajedno s nuklearnim reaktorom, i danas se nalazi na dnu oceana.

Sovjetska podmornica postala meta tajne operacije CIA-e

Najpoznatiji slučaj iz 1968. ipak je sovjetska podmornica K-129, koja je nestala krajem veljače u Tihom oceanu.

Njezina sudbina postala je dio jedne od najtajnovitijih operacija Hladnog rata.

Američka Središnja obavještajna agencija (CIA) pokrenula je tajni projekt pod nazivom Azorian, čiji je cilj bio izvlačenje olupine s goleme dubine.

Operaciju je predvodio poznati američki milijarder i zrakoplovni inženjer Howard Hughes.

Za tu je misiju izgrađen poseban brod Hughes Glomar Explorer, koji je službeno predstavljen kao brod namijenjen eksploataciji rude s dna oceana, iako je njegova prava svrha bila izvlačenje sovjetske podmornice.

Šest godina nakon što je američka podmornica USS Halibut pronašla olupinu, Glomar Explorer uspio je izvući njezin dio, zadavši ozbiljan udarac tajnim sovjetskim podmorničkim programima.

Tragedije koje su promijenile sigurnost podmornica

Plovidba podmornicama oduvijek je bila jedan od najopasnijih poslova na svijetu jer dubine oceana predstavljaju iznimno neprijateljsko okruženje.

Ipak, niz katastrofa iz 1968. godine natjerao je mornarice diljem svijeta da uvedu znatno strože sigurnosne procedure, unaprijede tehnologiju i poboljšaju sustave potrage i spašavanja.

Povjesničari smatraju da su upravo lekcije naučene iz tih tragedija u sljedećim desetljećima vjerojatno spasile živote velikog broja podmorničara diljem svijeta.