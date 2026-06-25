tiha sila
Sedam najsmrtonosnijih i najnaprednijih podmornica na svijetu
Moderne podmornice kombiniraju prikrivenost, napredne senzore i oružje velikog dometa kako bi djelovale neotkriveno.
Podmornice su mnogo više od plovila koje nestaje pod vodom. Najbolje među njima mogu lansirati krstareće projektile, pratiti neprijateljske ratne brodove preko cijelih oceana, raspoređivati specijalne snage i ostati skrivene mjesecima.
Mjerenje snage podmornice nije samo pitanje veličine ili vatrene moći. Prikrivenost, senzori, izdržljivost i fleksibilnost u izvršavanju zadaća jednako su važni. Imajući to na umu, donosimo sedam najimpresivnijih podmornica koje su danas u operativnoj uporabi.
Klasa Virginia Block V (Sjedinjene Američke Države)
Općenito se smatra mjerilom modernih napadačkih podmornica, a Block V klase Virginia objedinjuje iznimnu prikrivenost, napredne sonarne sustave i neusporedivu fleksibilnost u izvršavanju zadaća. Najnovije podmornice opremljene su modulom Virginia Payload Module, koji znatno povećava kapacitet za krstareće projektile, uz zadržavanje sposobnosti prikupljanja obavještajnih podataka i provođenja specijalnih operacija.
Naoružana projektilima Tomahawk i torpedima Mk 48, Virginia može loviti druge podmornice, napadati ciljeve na kopnu i podupirati tajne operacije. Kontinuirane nadogradnje i serijska proizvodnja čine je vjerojatno najsposobnijom višenamjenskom podmornicom današnjice.
Klasa Yasen-M (Rusija)
Ruska podmornica klase Yasen-M jedna je od najteže naoružanih napadačkih podmornica ikad izgrađenih. Projektirana kao višenamjenska platforma, može lansirati krstareće projektile Kalibr, protubrodske projektile Oniks i hipersonično oružje Zircon iz vertikalnih lansirnih sustava.
Ova klasa kombinira sposobnost udara na velikim udaljenostima s naprednim senzorima i boljom prikrivenošću u odnosu na ranije ruske podmornice. Iako ih je izgrađeno manje nego podmornica klase Virginia, Yasen-M ostaje jedna od najimpresivnijih podvodnih borbenih platformi u uporabi.
Klasa Suffren (Francuska)
Klasa Suffren, poznata i kao klasa Barracuda, predstavlja najnapredniju francusku napadačku podmornicu. Projektirana je za prikupljanje obavještajnih podataka, protupodmorničko ratovanje, napade na kopnene ciljeve i misije specijalnih snaga, a kombinira kompaktan nuklearni reaktor s naprednim akustičnim sustavima za prikrivanje.
Može koristiti krstareće projektile, teška torpeda i prevoziti mornaričke komandose, a pritom ju je iznimno teško otkriti. Zahvaljujući sofisticiranim senzorima i suvremenom dizajnu, smatra se jednim od najsposobnijih podvodnih borbenih sustava u Europi.
Klasa Astute (Ujedinjeno Kraljevstvo)
Klasa Astute najnaprednija je napadačka podmornica ikad izgrađena za Kraljevsku mornaricu. Poznata je po iznimno tihom radu i moćnom sonarnom sustavu, koji prema navodima može otkriti plovila udaljena stotinama kilometara u povoljnim uvjetima.
Naoružana krstarećim projektilima Tomahawk i teškim torpedima Spearfish, Britaniji pruža snažnu sposobnost udara na velikim udaljenostima. Njezin reaktor projektiran je tako da radi tijekom cijelog životnog vijeka podmornice bez nadopune goriva, čime se smanjuju potrebe za održavanjem i povećava operativna spremnost.
Klasa Borei-A (Rusija)
Za razliku od napadačkih podmornica, Borei-A služi kao strateško sredstvo nuklearnog odvraćanja. Opremljena balističkim projektilima Bulava, svaka podmornica može isporučiti više nuklearnih bojnih glava na međukontinentalnim udaljenostima.
Poboljšani dizajn Borei-A uključuje tiši pogon, napredniju elektroniku i veću otpornost u odnosu na ranije ruske podmornice s balističkim projektilima. Kao okosnica ruskog nuklearnog odvraćanja na moru, ova klasa ima ključnu ulogu u strateškoj obrani zemlje.
Klasa Taigei (Japan)
Japanska klasa Taigei jedna je od najnaprednijih podmornica na konvencionalni pogon ikad izgrađenih. Opremljena je litij-ionskim baterijama nove generacije koje omogućuju dulji boravak pod vodom i bolje performanse u usporedbi s tradicionalnim dizelsko-električnim podmornicama.
Projektirana prvenstveno za operacije u Indo-Pacifiku, ova klasa kombinira napredne senzore, nizak akustični potpis i snažno torpedno naoružanje. Mnogi pomorski analitičari smatraju je jednom od najsposobnijih nenuklearnih podmornica na svijetu.
Klasa Type 095 (Kina)
Iako je mnogo detalja još uvijek tajno, očekuje se da će Type 095 postati najnaprednija kineska napadačka podmornica na nuklearni pogon. Analitičari vjeruju da donosi značajna poboljšanja u prikrivenosti, senzorima i raketnim sposobnostima u odnosu na prethodne kineske modele.
Satelitske snimke i vojne procjene upućuju na to da je ova klasa projektirana kako bi izravno konkurirala vodećim zapadnim i ruskim podmornicama. Kako Kina širi svoje pomorske ambicije, očekuje se da će Type 095 postati ključna sastavnica podmorničkih snaga Ratne mornarice Narodnooslobodilačke vojske.
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