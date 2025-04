Često gledate pornografiju? Evo kako ona utječe na vaš mozak

Podijeli :

Iako pornografija može pružiti užitak, mnogi zaboravljaju da također može imati negativne učinke, posebice na zdravlje mozga.

Studija iz 2015. godine pokazala je da muškarci koji često gledaju pornografiju imaju manje sive tvari u području mozga odgovornom za motivaciju i donošenje odluka. Također, općenito manje reagiraju na seksualnu stimulaciju.

Terapeutkinja Danielle Sukenik rekla je za The Conversation da to dovodi do povećane žudnje i impulzivnosti kako bi mozak postigao prethodnu razinu osjećaja zadovoljstva. Ovo se također naziva “centar za nagrađivanje”.

Dopamin, koji je također poznat kao hormon sreće, otpušta se kad god osjetimo zadovoljstvo. No, kada zbog čestog gledanja pornografije dopamin neprestano preplavljuje mozak, centar sustava nagrađivanja postaje imun na njega.

Kao rezultat toga, potrebna je intenzivnija stimulacija ili još više gledanja pornografije da bi se osjetio isti užitak. To je upravo ono što može navesti ljude da pogledaju sadržaj koji nikada prije ne bi razmotrili.

“Budući da pornografija može utjecati na moždane promjene i naknadne reakcije zadovoljstva, oni koji gledaju pornografiju na kraju osjećaju potrebu da traže ekstremniji sadržaj”, rekao je Sukenik.

Desenzibilizacija smanjuje seksualno zadovoljstvo u stvarnom životu. To se događa jer se određeni aspekti pornografije ne mogu realizirati u stvarnom svijetu. Studija iz 2023. pokazala je da je 23 posto muškaraca mlađih od 35 godina koji su redovito gledali pornografiju izjavilo da ima erektilnu disfunkciju. Osim toga, pornografija dovodi do nezadovoljstva u odnosima i nedovoljne emocionalne povezanosti.

“Pornografija bi mogla imati još dublji učinak na mozak u razvoju. To je zato što se mozak adolescenta brzo razvija, a veze se stvaraju i reorganiziraju velikom brzinom tijekom tinejdžerskih godina”, rekla je, prenosi Klix.ba.

Druga istraživanja pokazuju da je rano izlaganje pornografiji povezano s poremećajima osobnosti i impulzivnim ponašanjem.

