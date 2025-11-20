Zašto stručnjaci savjetuju da ne sušite odjeću na radijatorima: Ističu dvije opasnosti

Freepik/Ilustracija

Iako se sušenje odjeće na radijatoru može činiti kao jeftinija alternativa korištenju sušilice, stručnjaci preporučuju da ovu metodu izbjegavate – jer će vaši troškovi grijanja biti viši, a uz to riskirate i pojavu plijesni.

Iz britanske organizacije za zaštitu potrošača Which? te tvrtke OnlyRadiators pojasnili su zašto to ne biste trebali raditi.

"Radijatori mogu izgledati kao praktično rješenje za sušenje rublja", rekao je stručnjak iz Which?-a te dodao: "Vjerojatno ih već imate u svom domu, pa se stavljanje odjeće na radijator može činiti jednostavnim načinom uštede novca."

Veća potrošnja energije

No time riskirate znatno veću potrošnju energije: "Radijatori kruže topli zrak po prostoriji. Ako je grijanje postavljeno na 20 stupnjeva Celzijusa, radijator će ispuštati toplinu sve dok prostorija ne dosegne tu temperaturu, nakon čega će se bojler zaustaviti."

U čemu je onda problem? Hladna i mokra odjeća djeluje kao barijera za toplinu. Stručnjak objašnjava da zbog toga može doći do toga da grijete prostor znatno duže nego što je potrebno, piše Klix.ba.

"Iako ćete možda dobiti suhu odjeću, završit ćete s hladnijim domom i većim računima za energiju – a moguće i s plijesni", upozorava stručnjak.

Što napraviti?

Savjetuje što napraviti umjesto toga:

"Stavite odjeću na stalak za sušenje blizu radijatora – možda će se sušiti dulje, ali će zrak moći cirkulirati po prostoriji."

Iz OnlyRadiatorsa također poručuju da je sušenje odjeće na radijatorima “užasna” ideja. Britanska tvrtka objašnjava:

"Kada sušite odjeću na radijatoru, zapravo samo blokirate radijator da zagrijava prostor. Vaša mokra odjeća upija veliku količinu topline, ali soba ostaje hladna."

"Radijator, čak i bez termostatskog ventila, pokušava postići određenu temperaturu. No blokiranjem topline ometate rad cijelog sustava. Bojler se tada muči zagrijati prostor korištenjem radijatora kojemu je ometen konvekcijski ciklus. Radijator postaje potpuno neučinkovit i skupo vas košta. Centralno grijanje to 'mrzi', a ni vaš bankovni račun ne prolazi ništa bolje", navode.

Što se tiče spomenutog rizika od pojave plijesni, dodaju:

"Sušenje odjeće u zatvorenom prostoru oslobađa začuđujuće veliku količinu vlage u zrak. U konačnici, kada ta voda ispari, mora negdje otići. A razlika u težini između svježe oprane i potpuno osušene odjeće iznosi gotovo nekoliko litara vode."