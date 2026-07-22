Oglas

EPICENTAR U PODMORJU

Potres kod Hvara

author
N1 Info
|
22. srp. 2026. 12:01
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
seizmolozi
Seizmološka služba

Seizmografi Seizmološke službe su zabilježili potres magnitude 2,3 prema Richteru kod otoka Hvara.

Oglas

Dogodio se u 9:21, a epicentar je bio u podmorju.

Intenzitet u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
emsc hvar potres seizmološka služba

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ