EPICENTAR U PODMORJU
Potres kod Hvara
Seizmografi Seizmološke službe su zabilježili potres magnitude 2,3 prema Richteru kod otoka Hvara.
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Dogodio se u 9:21, a epicentar je bio u podmorju.
Intenzitet u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice.
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