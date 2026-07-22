Nedostaje 2000 osobnih asistenata, po novom poslodavac će im biti i država

Dok se ne popuni mreža osobnih asistenata i ne stupe na snagu izmjene Zakona o osobnoj asistenciji, korisnici će u sredinama u kojima nema dostupnih asistenata moći koristiti institut osobe od povjerenja, koji će vrijediti najviše šest mjeseci. Uz to, ako osoba s invaliditetom koristi uslugu u punom opsegu, 24 sata na dan, moći će imati više osobnih asistenata.