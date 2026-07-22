"Prema tadašnjem izvještaju, u blizini srijemske obale potonuo je šlep austrijskog parobrodarskog društva, broj 5722, natovaren s čak 50 vagona ugljena. Nakon očevida utvrđeno je da je plovilo potpuno izgubljeno, a iz vode je ostala viriti tek njegova krma. Šteta je tada procijenjena na čak 400.000 dinara, što je za ono vrijeme bio golem iznos", naveli su iz Općine Lovas.