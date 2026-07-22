Nizak vodostaj
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Rekordno nizak vodostaj Dunava kod Opatovca otkrio je ostatke velikog potopljenog plovila, a pronađeni novinski članak iz 1937. godine mogao bi pomoći u rasvjetljavanju njegova podrijetla.
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Općina Lovas objavila je na društvenim mrežama da je njihov mještanin Hrvoje Ivanika pronašao novinski članak iz 1937. godine u kojem se opisuje potonuće šlepa upravo na tom dijelu Dunava.
"Prema tadašnjem izvještaju, u blizini srijemske obale potonuo je šlep austrijskog parobrodarskog društva, broj 5722, natovaren s čak 50 vagona ugljena. Nakon očevida utvrđeno je da je plovilo potpuno izgubljeno, a iz vode je ostala viriti tek njegova krma. Šteta je tada procijenjena na čak 400.000 dinara, što je za ono vrijeme bio golem iznos", naveli su iz Općine Lovas.
Skoro 90 godina poslije, zbog rekordno niskog vodostaja Dunava ponovno su se na području Opatovca pojavili ostaci velikog plovila.
Za sada nije moguće potvrditi radi li se o istom šlepu koji je potonuo 1937. godine. Odgovor bi trebali dati stručnjaci nakon detaljnog pregleda pronađenih ostataka.
"Dunav očito još uvijek čuva brojne neispričane priče, a ova bi mogla biti jedna od najzanimljivijih", poručili su iz Općine Lovas.
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