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SPASILAČKA AKCIJA

Kod Hvara se zbog nevremena nasukala jedrilica: Evakuirano 12 ljudi, od toga šestero djece

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22. srp. 2026. 12:33
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evakuacija, brod
MMPI

Dojava o pomorskoj nesreći zaprimljena je 21. srpnja u 22:58, u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka).

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O događaju je obaviještena Ispostava Lučke kapetanije Hvar (ILK Hvar), čiji su službenici odmah isplovili u akciju spašavanja.

Nasukanju jedrilicu s 12 članova posade, među kojima je bilo šestero djece, svi državljani Kraljevine Španjolske, službenici ILK-a Hvar ubrzo su pronašli na dojavljenoj poziciji. Nakon što su utvrdili da među članovima posade nema ozlijeđenih, sve su ih evakuirali na spasilačku brodicu i prevezli u Hvar oko 23:30, čime je akcija završena.

Dvotrupna jedrilica, duga 12,8 metara, u vlasništvu domaće charter-tvrtke, ostavljena je na mjestu nesreće. Prema izjavi posade, nasukala se zbog nepovoljnih vremenskih prilika na moru.

Iz ILK-a Hvar vlasniku je naloženo da organizira komercijalno odsukavanje i tegljenje jedrilice. Vlasnik je još sinoć angažirao djelatnike tvrtke specijalizirane za pomoć plovilima i posadama na moru.

Jedrilica je odsukana i otegljena u luku Hvar, gdje je osigurana na vezu do završetka očevida o uzrocima pomorske nesreće. Na mjestu nasukanja nije uočeno onečišćenje mora ni morskog okoliša.

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Teme
evakuacija hvar jedrilica spašavanje

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