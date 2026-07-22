Kod Hvara se zbog nevremena nasukala jedrilica: Evakuirano 12 ljudi, od toga šestero djece

Nasukanju jedrilicu s 12 članova posade, među kojima je bilo šestero djece, svi državljani Kraljevine Španjolske, službenici ILK-a Hvar ubrzo su pronašli na dojavljenoj poziciji. Nakon što su utvrdili da među članovima posade nema ozlijeđenih, sve su ih evakuirali na spasilačku brodicu i prevezli u Hvar oko 23:30, čime je akcija završena.