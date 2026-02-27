VIDEO / Goleme zmije plivaju kišom potopljenim ulicama na Baliju

Bali je prirodno stanište nekoliko vrsta velikih zmija, od kojih je najpoznatiji mrežasti piton, jedna od najdužih zmija na svijetu. Mrežasti pitoni su vrsni plivači, a tijekom velikih poplava, kakve su trenutačno na snazi, napuštaju svoja staništa u potrazi za hranom, skloništem ili jednostavno suhim tlom.