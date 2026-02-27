VIDEO / Goleme zmije plivaju kišom potopljenim ulicama na Baliju

Nakon tri dana gotovo neprekidne kiše, golema područja Balija našla su se pod vodom, a ceste su se pretvorile u rijeke. Usred poplava koje su djelomično potopile i stambena područja, stanovnici su počeli primjećivati nesvakidašnji prizor - goleme zmije kako plivaju vodom.
Društvenim mrežama proširile su se snimke koje prikazuju pitone u poplavljenim ulicama, dvorištima i naseljima, piše Times of India.
Bali je prirodno stanište nekoliko vrsta velikih zmija, od kojih je najpoznatiji mrežasti piton, jedna od najdužih zmija na svijetu. Mrežasti pitoni su vrsni plivači, a tijekom velikih poplava, kakve su trenutačno na snazi, napuštaju svoja staništa u potrazi za hranom, skloništem ili jednostavno suhim tlom.
Porast razine vode tjera ih iz njihovih uobičajenih skrovišta, poput guste vegetacije, zbog čega završavaju u privremeno poplavljenim područjima kao što su ljudska naselja. Ovakvi prizori nisu neuobičajeni tijekom sezone jakih kiša u tropskim regijama, jer su brojne životinje zbog naglog rasta vodostaja prisiljene potražiti utočište u urbanim sredinama dok se situacija ne stabilizira.
Bali se trenutno nalazi na vrhuncu kišne sezone, koja službeno traje od studenog do ožujka, a karakteriziraju je intenzivne i obilne oborine, visoka vlažnost te poplave u nižim područjima.
🐍In Bali, at the height of the rainy season, huge pythons have been seen swimming through the streets— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2026
Tourists are sharing videos showing snakes literally gliding across flooded courtyards and roads. Heavy rains continued for nearly three days without stopping, with water… pic.twitter.com/yB533Cfe1x
Ove godine, stanovnici i posjetitelji svjedoče posebno teškim vremenskim uvjetima. Bujične kiše podigle su razinu vode dovoljno da poplave vile, domove i ulice. Prema izvješćima, u nekoliko gradova i sela parkirani motocikli djelomično su potopljeni, a ključne prometnice postale su neprohodne.
Prema izvješću objavljenom u The Bali Sunu 25. veljače, izdana su meteorološka upozorenja za sva glavna turistička središta, uključujući Kutu, Legian, Jimbaran, Seminyak, Uluwatu, Nusa Duu, Sanur, Canggu i Ubud.
Reakcija vlasti
Spasilački timovi rasporedili su gumene čamce kako bi evakuirali stanovnike iz najugroženijih četvrti, dok hitne službe pomažu pogođenim zajednicama i osiguravaju ranjive zone. Vlasti su uputile apel stanovnicima i turistima da izbjegavaju kretanje, pješke ili vozilima, kroz poplavljene ulice zbog sigurnosnih rizika. Unatoč brojnim dojavama o zmijama, do sada nije zabilježen nijedan slučaj ugriza.
Indonezijska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku (BMKG) također je izdala upozorenje za nekoliko okruga na Baliju i u njegovoj okolici.
