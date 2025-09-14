Posebno dizajnirana panoramska dizala omogućuju posjetiteljima da dođu do javno dostupnih platformi - vidikovaca na 205 i 230 metara, a jedno od njih je „plutajuće stakleno dizalo“ – inženjerski biser koje se uspinje brzinom od 8 metara u sekundi i čije stjenke tijekom vožnje postaju prozirne, i tako dodatno pojačavaju dojam koji na svakog neizbježno ostavlja pogled s te visine.