Umirovljenik ostao zarobljen u liftu: Preživio je četiri dana bez hrane i vode

Četiri dana bez mobitela, hrane i vode u liftu obiteljske kuće zarobljen je ostao umirovljenik iz njemačkog Osnabrücka. Kako je pregorjela sklopka osigurača, nije radila ni tipka za hitni poziv. Muškarca je sa spasiocima i policijom na kraju iz lifta izvukao njegov sin.

Oslobodio ga sin

Umirovljenik u srednjim 70-im godinama ostao je zarobljen u neispravnom liftu bez mobitela, hrane i vode. Zbog pregorjele sklopke osigurača, nije radila ni tipka za hitni poziv. Lift se nalazi u njegovoj obiteljskoj kući u njemačkom Osnabrücku.

Starijeg muškarca oslobodio je na kraju njegov sin. Na mjesto događaja došle su spasilačke službe i policija, a spasioci su nasilno otvorili dizalo, kako je o ranijem događaju nedavno izvijestila njemačka policija, piše fenix-magazin.de.

Iscrpljeni muškarac osjeća se dobro, rekao je policijski glasnogovornik. Kao razlog kvara dizala policija je navela pregorjeli osigurač zbog čega nije funkcionirao ni gumb za hitni poziv.

"Svi su sretni što je muškarac na vrijeme spašen iz te situacije", dodao je glasnogovornik. Daljnje istrage o ovom slučaju neće biti. Četiri dana provedena u dizalu smatraju se, naime, nesretnim slučajem sa sretnim završetkom. Prema medicinskim podacima, inače, čovjek može preživjeti otprilike tri dana bez vode.

Nesreća u Osijeku

U privatnom domu za starije osobe Topli dom u Osijeku dogodila se krajem 2023. nezapamćena nesreća. Tamo je jedna korisnica doma smrtno stradala jer ju je prikliještio manji teretni lift, piše Mirovina.

Vatrogasci koji su došli nakon nesreće u dom su rekli kako su vidjeli sliku kakvu će dugo pamtiti, a vlasnik doma je izjavio da je u šoku,