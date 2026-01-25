Zaboravite na glad: Ove četiri namirnice će vas držati sitima dulje nego jaja

Kako navodi Health, postoje četiri namirnice koje će vas dulje držati sitima od jaja.
Oglas
Jaja su hranjiva namirnica jer su bogata proteinima i mastima. Jedno jaje srednje veličine sadrži otprilike šest grama proteina i pet grama masti. Međutim, mnoge druge namirnice mogu biti jednako zasitne i ponuditi dodatne hranjive tvari, prenosi Klix.
Tempeh
Tempeh se proizvodi od fermentirane soje. Bogat je proteinima i mastima. U prosjeku, 100 grama kuhanog tempeha sadrži oko 20 grama proteina i 11 grama masti.
Studija iz 2015. godine pokazala je da konzumacija sojinih proizvoda s visokim udjelom proteina može poboljšati osjećaj sitosti i smanjiti apetit.
Fermentirana hrana također može pomoći u kontroli apetita. Ona hrani korisne crijevne bakterije, što može smanjiti osjećaj gladi i povećati sitost.
Sardine
Riba poput sardina bogata je proteinima i omega-3 masnim kiselinama. Jedna konzerva sardina (100 grama) sadrži otprilike 22 grama proteina i 10 grama masti.
Prehrana bogata nezasićenim mastima, poput omega-3 masnih kiselina, može pridonijeti duljem osjećaju sitosti. Jedna studija pokazala je da prehrana bogata nezasićenim mastima smanjuje hormon gladi grelin i povećava razinu peptida koji potiču sitost, u usporedbi s hranom bogatom zasićenim mastima.
Leća
Leća je biljni izvor proteina. Za razliku od jaja, bogata je i vlaknima. Porcija leće od 100 grama osigurava oko 10 grama proteina i osam grama vlakana.
Hrana bogata vlaknima može pomoći u smanjenju gladi i duljem održavanju osjećaja sitosti. Usporava probavu i pomaže u sprječavanju naglih skokova šećera u krvi. Stabilna razina šećera u krvi može smanjiti žudnju za hranom.
Bademi
Studija iz 2015. godine pokazala je da konzumacija badema kao međuobroka sredinom jutra može povećati osjećaj sitosti i smanjiti unos hrane u kasnijim obrocima.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas