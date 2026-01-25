Oglas

PUNE SU HRANJIVIM TVARIMA

Zaboravite na glad: Ove četiri namirnice će vas držati sitima dulje nego jaja

N1 Info
N1 Info
|
25. sij. 2026. 06:57
Prehrana
Ilustracija / Unsplash

Kako navodi Health, postoje četiri namirnice koje će vas dulje držati sitima od jaja.

Jaja su hranjiva namirnica jer su bogata proteinima i mastima. Jedno jaje srednje veličine sadrži otprilike šest grama proteina i pet grama masti. Međutim, mnoge druge namirnice mogu biti jednako zasitne i ponuditi dodatne hranjive tvari, prenosi Klix.

Tempeh

Tempeh se proizvodi od fermentirane soje. Bogat je proteinima i mastima. U prosjeku, 100 grama kuhanog tempeha sadrži oko 20 grama proteina i 11 grama masti.

Studija iz 2015. godine pokazala je da konzumacija sojinih proizvoda s visokim udjelom proteina može poboljšati osjećaj sitosti i smanjiti apetit.

Fermentirana hrana također može pomoći u kontroli apetita. Ona hrani korisne crijevne bakterije, što može smanjiti osjećaj gladi i povećati sitost.

Sardine

Riba poput sardina bogata je proteinima i omega-3 masnim kiselinama. Jedna konzerva sardina (100 grama) sadrži otprilike 22 grama proteina i 10 grama masti.

Prehrana bogata nezasićenim mastima, poput omega-3 masnih kiselina, može pridonijeti duljem osjećaju sitosti. Jedna studija pokazala je da prehrana bogata nezasićenim mastima smanjuje hormon gladi grelin i povećava razinu peptida koji potiču sitost, u usporedbi s hranom bogatom zasićenim mastima.

Leća

Leća je biljni izvor proteina. Za razliku od jaja, bogata je i vlaknima. Porcija leće od 100 grama osigurava oko 10 grama proteina i osam grama vlakana.

Hrana bogata vlaknima može pomoći u smanjenju gladi i duljem održavanju osjećaja sitosti. Usporava probavu i pomaže u sprječavanju naglih skokova šećera u krvi. Stabilna razina šećera u krvi može smanjiti žudnju za hranom.

Bademi

Bademi su izvrstan međuobrok jer su bogati proteinima, vlaknima i zdravim mastima. Jedna porcija badema (28 grama) sadrži oko šest grama proteina, 14 grama masti i više od tri grama vlakana.

Studija iz 2015. godine pokazala je da konzumacija badema kao međuobroka sredinom jutra može povećati osjećaj sitosti i smanjiti unos hrane u kasnijim obrocima.

