Paklene vrućine
Hrvatska među europskim rekorderima po broju klima uređaja, većina građana radi ovu grešku
Hrvati se tijekom sve češćih toplinskih valova sve više oslanjaju na klima uređaje, no njihova masovna uporaba donosi i nove izazove, od čekanja na servise do povećane potrošnje energije.
Toplinski valovi posljednjih dana ponovno pogađaju Europu, a mnogi od visokih temperatura utočište traže u klimatiziranim prostorima. U Francuskoj je tijekom jednog od najjačih toplinskih udara prije nekoliko dana došlo do kaosa u trgovačkim centrima jer nije bilo dovoljno klima uređaja za sve zainteresirane kupce. Situacija je bila toliko napeta da su čak popustila i ulazna vrata.
U Hrvatskoj takvih prizora nije bilo, no problem predstavlja dostupnost servisa. Građani na popravke i održavanje klima uređaja trenutačno čekaju oko dva tjedna.
"Prvih 300 recimo dobije termine u neko normalno, dogledno vrijeme, a ovi ostali kako tko dobije", govori za RTL Direkt Denis Tesar, vlasnik tvrtke koja se bavi servisom i prodajom klima uređaja. Dodaje kako bi o održavanju klima uređaja trebalo razmišljati ranije, a ne tek kada krene toplinski val.
"To je isto kao da su svi auti u Zagrebu stajali godinu dana, aIi ste odlučili u roku od tjedan dana upaliti sve te silne aute. I kaj bi se dogodilo? Normalno da bi ih pola krepalo, a mehaničari bi pomrli", dodaje Tesar.
Građanima tjednima upaljene klime
Da se klima uređaji u Hrvatskoj koriste sve češće pokazuju i odgovori građana s kojima je razgovarala ekipa RTL Direkta. Većina njih kod kuće drži uključene klime već tjednima.
"Ne znam sad koliko točno dana, ali dosta dugo vremena. Ne bi mogli izdržati da je nema, tako da dosta dugo to traje", kaže Dina.
Monika također klima uređaj koristi svakodnevno, "sad kad su ove vrućine, cijeli dan i noć".
Ako je vani 38 stupnjeva, klimatizacijski uređaj ne bi trebao biti postavljen na temperaturu nižu od 30 stupnjeva
Liječnici već godinama upozoravaju da prevelika razlika između vanjske temperature i one u klimatiziranom prostoru može štetiti zdravlju. Ako je vani 38 stupnjeva, klima uređaj ne bi trebao biti postavljen na temperaturu nižu od 30 stupnjeva. Takav način korištenja klima uređaja potvrđuje i liječnica.
"Tako je. Šest do osam stupnjeva je idealna razlika, sve preko toga je teško za naš organizam i duže nam treba da se prilagodimo na vanjsku temperaturu", kaže epidemiologinja Matijana Jergović s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".
U Hrvatskoj 55 posto kućanstava ima klimu
Da je Hrvatska među europskim zemljama s najvećim udjelom kućanstava koja imaju klima uređaj pokazuju i službeni podaci. Klima uređaj ima 55 posto hrvatskih kućanstava, čime je Hrvatska na drugom mjestu u Europi. Ispred su samo Talijani, gdje je klimatizirano 56 posto stanova. U Španjolskoj klima uređaj ima oko 45 posto kućanstava, dok je u Francuskoj prisutan tek u svakom četvrtom domu.
U Njemačkoj klima uređaj ima svako peto kućanstvo, a u Belgiji tek svako deseto. Europski prosjek iznosi 20 posto. Sličan udio imala je i Slovenija, no nakon posljednjeg toplinskog vala trgovine su ostale bez velikog dijela zaliha.
"Na prijenosne klima uređaje, na zidne ventilatore. Dakle, praktički smo rasprodali sve što smo imali, još uvijek imamo nešto sitno na zalihi", rekao je Miha Drganec, direktor prodaje u trgovačkom centru.
Klima s ugradnjom već od 800 eura
Novi klima uređaj s montažom u Hrvatskoj se, ovisno o položaju u stanu, može pronaći već za oko 800 eura. Druga opcija su prijenosni uređaji koji stoje između 300 i 500 eura.
"Nema montaže, dakle velim - priprema za prozor, šlauf, upališ i ona radi. Jedino, komfornija je ova klasična jer je tiša, gore se postavlja na zidove i ne smeta, ova je tu dolje i mora imati šlauf", objašnjava Tesar.
Bez obzira na vrstu uređaja, svaku klimu potrebno je redovito održavati, a posebno je važno čistiti filtre. Liječnici savjetuju i redovito uklanjanje prašine te održavanje čistoće prostora u kojem borave kućni ljubimci.
"To kovitlanje zraka klimatiziranog prostora će napraviti da još više štetnosti iz unutarnjeg prostora onda i inhaliramo, ako ne vodimo brigu o higijeni našeg unutarnjeg prostora", objašnjava doktorica Jergović.
Za neke će rješenje možda biti i mali ventilatori iz Kine. U Italiji je tijekom posljednjeg toplinskog vala njihova prodaja porasla za čak 550 posto.
Na kraju ostaje začarani krug: što su ljeta toplija, klima uređaje koristimo sve više, a njihova masovna uporaba povećava potrošnju energije i dodatno pridonosi klimatskim promjenama zbog kojih su nam klimatizacijski uređaji sve potrebniji.
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