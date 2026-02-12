Zašto ne piti čaj od koprive prije spavanja

Čaj od koprive ostaje jedan od najvrjednijih dodataka zdravoj prehrani. Njegova protuupalna svojstva, podrška radu bubrega i bogat mineralni sastav su neupitni, no ključno je poštovati biološki sat svog organizma. Umjesto da dopustite ljekovitoj biljci da vam postane neprijatelj sna, pijte je onda kada vam je potrebna snaga – ujutro ili rano poslijepodne. Navečer, kada je vrijeme za smirenje i oporavak, posegnite za nježnijim saveznicima poput kamilice, lavande ili jednostavno tople vode s limunom. Na taj način osiguravate najbolje od oba svijeta: zdravlje iz prirode i dubok, obnavljajući san.