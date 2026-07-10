Pilotova pogreška zamalo izazvala katastrofu: Dvije sekunde dijelile su avion sa 168 ljudi od tragedije

Zbog te pogreške motori nisu razvili potrebnu snagu, što je rezultiralo znatno duljim zaletom pri polijetanju i sporijim početnim usponom. Zrakoplov je preletio kraj piste na visini od samo četiri metra, što je znatno manje od minimalnih 10,7 metara (35 stopa) propisanih zrakoplovnim sigurnosnim pravilima radi sigurnog prelijetanja mogućih prepreka. U trenutku incidenta u zrakoplovu su bila 162 putnika i šest članova posade.