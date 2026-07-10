završila istraga
Pilotova pogreška zamalo izazvala katastrofu: Dvije sekunde dijelile su avion sa 168 ljudi od tragedije
Zrakoplov Wizz Aira s više od 160 putnika i članova posade bio je daleko svega dvije sekunde od katastrofe u zračnoj luci Luton nakon ozbiljne pogreške pilota tijekom polijetanja.
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Let 5411 za Atenu u travnju prošle godine poletio je sa samo 162 metra piste na raspolaganju, pokazuje izvješće britanskog Odjela za istragu zrakoplovnih nesreća (Air Accident Investigation Branch – AAIB), objavljeno danas.
Analiza podataka servisa FlightRadar24 koju je proveo The Telegraph pokazuje da je Boeing 737 Max pri odvajanju od tla letio brzinom od 146 čvorova. Da je ostao na tlu još samo dvije sekunde, zrakoplov bi izletio s piste, prenosi gbnews.
Posada je prihvatila prijedlog kontrolora zračnog prometa da poleti s dijela piste, umjesto da koristi njezinu punu duljinu. Takav način polijetanja, poznat kao polijetanje s raskrižja piste (intersection departure), zahtijeva da piloti ponovno izračunaju tzv. V-brzine, ključne vrijednosti koje određuju kada zrakoplov može sigurno poletjeti.
Iako je posada vjerovala da je ispravno unijela nove izračune u sustav za upravljanje letom (Flight Management Computer), kako bi u obzir uzela kraću raspoloživu duljinu piste, istražitelji su utvrdili da podaci nisu bili pravilno uneseni.
Zbog te pogreške motori nisu razvili potrebnu snagu, što je rezultiralo znatno duljim zaletom pri polijetanju i sporijim početnim usponom. Zrakoplov je preletio kraj piste na visini od samo četiri metra, što je znatno manje od minimalnih 10,7 metara (35 stopa) propisanih zrakoplovnim sigurnosnim pravilima radi sigurnog prelijetanja mogućih prepreka. U trenutku incidenta u zrakoplovu su bila 162 putnika i šest članova posade.
Unatoč opasnom polijetanju, let je nastavljen prema Ateni bez daljnjih poteškoća.
Istoga je dana zrakoplov obavio još tri leta.
Da je tijekom polijetanja došlo do gubitka potiska motora, zrakoplov možda ne bi uspio stati na preostalom dijelu piste u slučaju prekinutog polijetanja, odnosno ne bi dosegnuo sigurnu visinu potrebnu za prelijetanje prepreka da je let nastavljen. Nakon provedene istrage operater je revidirao svoje procedure i posadama dostavio nove smjernice.
Ascend Airways, britanska čarter-kompanija koja je u ime Wizz Air UK-a obavljala taj let, početkom ove godine završila je u stečaju. Tvrtka, koja je većim zračnim prijevoznicima tijekom razdoblja povećane potražnje ustupala zrakoplove i posade, u trenutku propasti dugovala je vjerovnicima oko 37 milijuna britanskih funti.
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