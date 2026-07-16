VIDEO / Vojni mlažnjak prenisko preletio prepunu plažu: "Doslovno sam pomislila da će nas pokositi"

"Sigurnost naše lokalne zajednice, gledatelja i naših pilota naš je najveći prioritet. Vodstvo tima preispituje okolnosti ovog manevra i provodi temeljitu sigurnosnu analizu kako bi se osiguralo da su sve aktivnosti u skladu sa strogim sigurnosnim standardima američke ratne mornarice i Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA)."