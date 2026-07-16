američka ratna mornarica
VIDEO / Vojni mlažnjak prenisko preletio prepunu plažu: "Doslovno sam pomislila da će nas pokositi"
Dužnosnici elitne akrobatske skupine američke ratne mornarice Blue Angels objavili su da provode internu provjeru nakon što je na društvenim mrežama objavljena snimka mlaznog zrakoplova koji je u srijedu ujutro preletio vrlo nisko iznad okupljenih posjetitelja na plaži Pensacola Beach na Floridi.
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"Tijekom prilaznog manevra jedan je zrakoplov letio niže od uobičajenog profila leta, što je izazvalo poremećaj na plaži te utjecalo na ležaljke i suncobrane posjetitelja", stoji u priopćenju, u kojem se taj događaj opisuje kao "prelet na maloj visini".
Lokalna televizijska postaja WEAR, podružnica mreže ABC na sjeveru Floride, izvijestila je da se prelet dogodio tijekom događanja pod nazivom "Breakfast with the Blues", piše ABC News.
"Dolazim ovamo već deset godina i nikad u životu nisam vidjela ovakav prelet", rekla je Ashley Korn za WEAR. "Doslovno sam pomislila da će nas Blue Angelsi pokositi, ali bilo je nevjerojatno."
Is this what freedom feels like? 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 #America250 @VisitPensacola @BlueAngels pic.twitter.com/OiF7P5XWuw— Jon-Austen Linch (@JonAustenLinch) July 15, 2026
U priopćenju Blue Angelsa navodi se:
"Sigurnost naše lokalne zajednice, gledatelja i naših pilota naš je najveći prioritet. Vodstvo tima preispituje okolnosti ovog manevra i provodi temeljitu sigurnosnu analizu kako bi se osiguralo da su sve aktivnosti u skladu sa strogim sigurnosnim standardima američke ratne mornarice i Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA)."
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