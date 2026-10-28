Noć u mrtvačnici ili psihijatrijskoj bolnici? Sve više ljudi plaća za iskustvo od kojeg se ledi krv u žilama

U istraživanju provedenom među više od 28.000 putnika iz 32 zemlje i teritorija čak 65 posto ispitanika izrazilo je zanimanje za paranormalna iskustva, dok bi 48 posto željelo sudjelovati u aktivnosti u nadi da će komunicirati s nekim "s druge strane". Polovicu ispitanika zanimaju iskustva povezana sa zagrobnim životom, smrću i duhovnošću.