PARANORMALNI TURIZAM
Noć u mrtvačnici ili psihijatrijskoj bolnici? Sve više ljudi plaća za iskustvo od kojeg se ledi krv u žilama
Uoči Noći vještica sve više ljubitelja horora u SAD-u odustaje od klasičnih kuća strave i bira autentične lokacije poput napuštenih psihijatrijskih bolnica, pogrebnih poduzeća i mrtvačnica. Neki su spremni platiti i noćenje na mjestima za koja se vjeruje da su ukleta.
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U istraživanju provedenom među više od 28.000 putnika iz 32 zemlje i teritorija čak 65 posto ispitanika izrazilo je zanimanje za paranormalna iskustva, dok bi 48 posto željelo sudjelovati u aktivnosti u nadi da će komunicirati s nekim "s druge strane". Polovicu ispitanika zanimaju iskustva povezana sa zagrobnim životom, smrću i duhovnošću.
U bivšoj psihijatrijskoj bolnici traže duhove
Jedna od popularnih lokacija je Eloise Asylum, nekadašnja psihijatrijska bolnica u predgrađu Detroita. Posjetitelji ondje mogu sudjelovati u organiziranim istraživanjima paranormalnih pojava, koristiti posebnu opremu ili čak prenoćiti.
"Posjetitelji naših paranormalnih obilazaka tvrde da ih nešto dodiruje, hvata, ostavlja otiske ruku na odjeći ili im zviždi", rekao je Justin Cox, osnivač organizacije Michighost Paranormal.
Kompleks je nastao u 19. stoljeću kao sirotište, a poslije je prerastao u jednu od najvećih javnih zdravstvenih ustanova u SAD-u.
"Vjerujemo da trauma ostavlja energiju koja uzrokuje paranormalne pojave. Ovdje je bilo mnogo tragedija i patnje, pa vjerujemo da je mjesto izrazito ukleto", rekao je Cox.
Ipak, članovi obitelji nekadašnjih pacijenata kritiziraju komercijalizaciju prostora u kojem su ranjivi ljudi proživljavali teška iskustva.
Fotografiranje na obdukcijskom stolu i noćenje među lijesovima
Sličnu atrakciju nudi Mortuary Manor u Toledu u Ohiju, nekadašnje pogrebno poduzeće koje je radilo od 1926. godine.
Posjetitelji mogu razgledavati prostorije za balzamiranje i obdukcije te mrtvačnicu, gdje se mnogi fotografiraju ležeći na stolu za pokojnike.
Objekt danas funkcionira kao muzej i mjesto za paranormalna istraživanja. Za oko 200 dolara moguće je prenoćiti u apartmanu s pet soba, a posjetitelji mogu gledati horor-filmove okruženi lijesovima.
U studenome će se ondje održati i prvo vjenčanje, simbolično zakazano za petak 13.
Istraživači paranormalnog koriste uređaje za mjerenje elektromagnetskih polja i takozvane spirit boxove, kojima pokušavaju otkriti navodne poruke duhova. Međutim, takvi uređaji ne predstavljaju znanstveni dokaz postojanja paranormalnih pojava.
Unatoč jezivom ambijentu, organizatori tvrde da je cilj prije svega zabava.
"U današnjem svijetu, u kojem su svi pod stresom, Noć vještica prilika je da se ljudi opuste, provedu vrijeme s prijateljima i obitelji te se usput možda malo prestraše", zaključio je Cox.
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